DP İzmir Milletvekili Salih Uzun’dan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na: “Babanızdan Miras Kalsa Yönetemezsiniz!”

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun meclis toplantısında uzun yıllardır görevini sürdüren isimlere isyan etti. Öncelikli olarak TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu’nu ele alan Salih Uzun ardından ise Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken hakkında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Salih Uzun, başkan yardımcılığıyla ve devam edecek 4 yıl göreviyle birlikte toplamda 29 yıldır Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olacak olan Rifat Hisarcıklıoğlu için “Babanızdan bir şirket miras kalsa 29 yıl kesintisiz yönetemezsiniz. (…) İktidarla iyi geçinerek koltuklarını koruyorlar.” sözlerini dile getirdi.
Ardından ise diğer isimleri de dahil ederek “Bu ülkede akıl dışı bir ekonomi modeli uygulandı bu arkadaşların gıkı çıkmadı.” dedi ve yaşanan olumsuzluklara hiçbir başkandan tepki gelmediğini de sözlerine ekleyerek isyan etti.
Son olarak ise “Dördü siyasetin besleneceği sivil toplum tarlasına beton döktüler. Sivil toplumu kuruttular, toplumsal direnci törpülediler. (…) Bunlarla iş yapılmaz, bunlarla mücadele edilir.” dedi.
İşte tüm detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın