DP İzmir Milletvekili Salih Uzun’dan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na: “Babanızdan Miras Kalsa Yönetemezsiniz!”

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun meclis toplantısında uzun yıllardır görevini sürdüren isimlere isyan etti. Öncelikli olarak TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu’nu ele alan Salih Uzun ardından ise Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bendevi Palandöken hakkında konuştu.