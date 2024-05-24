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Mehmet Şimşek, "Dolar Yükselecek mi?" Sorusuna Rakamla Cevap Verdi: "O Seviyeyi Görmez!"

Mehmet Şimşek, "Dolar Yükselecek mi?" Sorusuna Rakamla Cevap Verdi: "O Seviyeyi Görmez!"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.05.2024 - 10:02

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, 'Dolar yükselir mi?' sorusuyla karşılaşınca, 'Bırakırsak düşer' dediği iddia edildi. Şimşek, doların uzun vadede dalgalanacağını ancak belli bir seviyeyi aşmayacağını belirttiği de aktarıldı.

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Bakan Şimşek'in AK Parti MKYK toplantısında ekonomi programını ve tasarruf tedbirlerine yönelik yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.

Bakan Şimşek'in AK Parti MKYK toplantısında ekonomi programını ve tasarruf tedbirlerine yönelik yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.

Bakan Şimşek’in dolar kuruna yönelik verdiği mesajlar da dikkat çekti. Ekonomim'den Besti Karalar'ın aktardığına göre, parti üyelerinin 'Dolar yükselir mi?' sorusuna 'Bırakırsak düşer’ cevabını veren Şimşek, Merkez Bankası'nın alım yaptığını ve bu durumun bir süre daha devam edeceğini söylediği de belirtildi.

Bakan Şimşek, dolarda bir süre daha dalgalanmanın olacağını "Ancak 40’a sıçramasını beklemediklerini" söylediği de iddia edildi.

Bakan Şimşek, dolarda bir süre daha dalgalanmanın olacağını "Ancak 40’a sıçramasını beklemediklerini" söylediği de iddia edildi.

Toplantıda Şimşek, tasarruf tedbirlerini de anlattı.

Bakan Şimşek konuşmasında, ekonomi programında kararlı olduklarının altını çizerken, 'Enflasyonu tek haneye düşürmek en büyük hedefimiz. Şu anda tüm veriler olumlu gidiyor. Sayın cumhurbaşkanımızda programımıza tam destek veriyor. Bir seneye kadar enflasyon daha da aşağı iner, nihai hedefimiz tek haneli enflasyon, Cumhurbaşkanımız seçime rağmen programdan taviz vermedi. Yılsonu rakamları yüksek çıkabilir bu sizleri yanıltmasın. Programın etkilerini yaz döneminde, Haziran Temmuz gibi daha da çok hissedeceğiz” dediği öğrenildi.

Tasarruf tedbirlerinde, tüm kararların uygulanacağını belirten Şimşek, "Tedbirler uygulanacak. Bunun için her yeri sıkıyoruz" dediği de belirtildi.

Tasarruf tedbirlerinde, tüm kararların uygulanacağını belirten Şimşek, "Tedbirler uygulanacak. Bunun için her yeri sıkıyoruz" dediği de belirtildi.

Bakan Şimşek, son aylarda 54 milyar dolar para girişi olduğunu açıklarken, 'Sıcak paraya sırtımızı dayayamayız. Doğrudan yatırım da almamız lazım' dediği belirtildi. 

Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da 'Bizim KDV ya da diğer vergileri artırma gibi bir planımız yok ama bir takım muafiyet ve istisnaları gözden geçirmeye devam edeceğiz' demişti. 

Türkiye'ye ciddi bir kaynağın girdini ve girmeye devam edeceğini belirten Şimşek, 'KKM'den ciddi çıkış var, piyasayı bozmadan bu çıkışı devam ettireceğiz. Programımızın çerçevesi geçici sermaye akımlarına dayalı bir program değil. Bizim bir kur hedefimiz de yok' ifadelerini kullanmıştı.

Şimşek, son günlerin gözde başlığı "carry trade" için de "Bizim programımız carry trade'e sırtını yaslamaz" demişti.

Şimşek, son günlerin gözde başlığı "carry trade" için de "Bizim programımız carry trade'e sırtını yaslamaz" demişti.
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