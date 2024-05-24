Mehmet Şimşek, "Dolar Yükselecek mi?" Sorusuna Rakamla Cevap Verdi: "O Seviyeyi Görmez!"

Bakan Şimşek, son aylarda 54 milyar dolar para girişi olduğunu açıklarken, 'Sıcak paraya sırtımızı dayayamayız. Doğrudan yatırım da almamız lazım' dediği belirtildi.

Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da 'Bizim KDV ya da diğer vergileri artırma gibi bir planımız yok ama bir takım muafiyet ve istisnaları gözden geçirmeye devam edeceğiz' demişti.

Türkiye'ye ciddi bir kaynağın girdini ve girmeye devam edeceğini belirten Şimşek, 'KKM'den ciddi çıkış var, piyasayı bozmadan bu çıkışı devam ettireceğiz. Programımızın çerçevesi geçici sermaye akımlarına dayalı bir program değil. Bizim bir kur hedefimiz de yok' ifadelerini kullanmıştı.