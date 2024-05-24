Mehmet Şimşek, "Dolar Yükselecek mi?" Sorusuna Rakamla Cevap Verdi: "O Seviyeyi Görmez!"
Mehmet Şimşek, "Dolar Yükselecek mi?" Sorusuna Rakamla Cevap Verdi: "O Seviyeyi Görmez!"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, 'Dolar yükselir mi?' sorusuyla karşılaşınca, 'Bırakırsak düşer' dediği iddia edildi. Şimşek, doların uzun vadede dalgalanacağını ancak belli bir seviyeyi aşmayacağını belirttiği de aktarıldı.
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Bakan Şimşek'in AK Parti MKYK toplantısında ekonomi programını ve tasarruf tedbirlerine yönelik yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.
Bakan Şimşek, dolarda bir süre daha dalgalanmanın olacağını "Ancak 40’a sıçramasını beklemediklerini" söylediği de iddia edildi.
Tasarruf tedbirlerinde, tüm kararların uygulanacağını belirten Şimşek, "Tedbirler uygulanacak. Bunun için her yeri sıkıyoruz" dediği de belirtildi.
Şimşek, son günlerin gözde başlığı "carry trade" için de "Bizim programımız carry trade'e sırtını yaslamaz" demişti.
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