Ahmet Ercan’dan Balıkesir Uyarısı: “10 Yıl İçinde Deprem Olabilir”
Ahmet Ercan’dan Balıkesir Uyarısı: “10 Yıl İçinde Deprem Olabilir”
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir’deki depremlerin yıllar içindeki periyotlarını açıklayarak önümüzde 10 yıl içinde kentte yıkıcı bir deprem olabileceğini ifade etti.
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Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Balıkesir’de de deprem tehlikesi hayli yüksek.
Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kentte deprem tarihi hakkında açıklama yaptı ve uyarıda bulundu.
Balıkesir’de 127 yıldır deprem olmadığını söyleyen Ercan, Edremit Koyu’ndaki fay hattında ise en son 1975 yılında deprem yaşandığını ifade etti.
“Balıkesir içinde 127 yıldır deprem olmadı. Ancak aynı kırık üzerinde Edremit’ koyunda 1944’de M6,8, 1975’de M6,7’lik depremler oldu. Bu kırık kabaca 30 yılda bir yürüyor, ne var ki 54 yıldır suskun. Gelecek 10 yıl içinde ilde olacak bir deprem şaşırtıcı olmaz.”
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