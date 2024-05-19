Deprem Sonrası Yapılıp Kura ile Teslim Edilen TOKİ Evleri Kiraya Çıktı!
Deprem Sonrası Yapılıp Kura ile Teslim Edilen TOKİ Evleri Kiraya Çıktı!
6 Şubat depremi sonrasında en büyük hasarın yaşandığı yerlerden biri olan Antakya’da yapılan ve kura ile sahiplerine teslim edilen TOKi evleri ilan sitelerinde kiraya verilmeye başlandı. Kirası da 25 bin TL!
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6 Şubat 2023’te meydana gelen ve binlerce insanın hayatını kaybettiği depremden en çok etkilenen yerlerden biri de Hatay - Antakya olmuştu.
Yıkımlar sonrasında bölgede yeniden yerleşme çalışmaları başlamış, TOKİ birçok yerde olduğu gibi Hatay’da da evler yapmıştı.
Antakya Gülderen Mahallesi’nde de yapılan TOKİ evleri, kura ile sahiplerine verilmişti.
Ancak bazı ‘fırsatçılar’ TOKİ’den kura ile aldıkları evleri ilan sitelerinde kiraya vermeye başladı.
İlan sitesinde yer alan ilanlardan birinde yer alan TOKİ evi, “Antakya ve doğa manzaralı” denilerek 25 bin TL’den kiraya veriliyor.
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