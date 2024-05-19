Özel Hastanede Büyük Skandal: “Paranı Ödemezsen Doktor Sana Bakmayacak”
Özel Hastanede Büyük Skandal: “Paranı Ödemezsen Doktor Sana Bakmayacak”
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir özel hastanede, 112 acil sağlık personelinin ambulansla getirdiği hastayı kapıda teslim alarak, sağlık çalışanlarının içeri girmesine müsaade etmeyince 5 aydır devam eden skandal ortaya çıktı. Ocak ayından bu yana acil hastaların dakikalarca kapı önünde bekletildiği iddia edildi. Öte yandan, aynı sağlık grubuna ait başka bir hastane de, kapının önünde can çekişen hastaya müdahale etmemesiyle Türkiye gündemine oturmuştu.
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Akıllara durgunluk veren skandal, bir vatandaşın çektiği videolar ile ortaya çıktı. İddiaya göre, Ocak ayında hasta alan 112 ekibi, vatandaşın talebi üzerine Gebze’deki özel bir hastaneye gitti. Yine iddiaya göre, acil serviste, hastane çalışanları hastaya tıbbi müdahalede bulunmayıp, sürekli tedavi parasını sordu. Bu esnada hastane görevlisi, "Paranı ödemezsen doktor sana bakmayacak" dedi. Hasta ise "Kendimi iyi hissetmiyorum. Yeter ki doktor baksın. Fiyat ne kadar?" diye sordu. Hastane görevlisi ise fiyat verdi.
Duruma dayanamayan 112 ekibi tepki göstererek, "Bu etik değil. Hastanın sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Hasta ücretini vereceğini iddia ediyor. Aynı zamanda resmi formu imzalamış, hastanenizden hizmet almayı kendisi istemiştir" şeklinde uyarıda bulundu. Bunun üzerine hastane direktörü Koray Topçu iddiaya göre 112 ekibi ile telefonda görüşerek hakaret etti. Daha sonra Topçu, 112 ekibine, "Hastane benim, istersem 112'yi alır, istersem almam. Kamuda hizmet veriyor olmanız bir anlam ifade etmez. Benim elim kolum uzun. Senin aklını alacağım" sözlerini kullandı. Konu hastane sahibi Hakan Höbek'e iletildi. Hakan Höbek ise uyarıda bulunan 112 ekip sorumlusunun hastaneye alınmaması talimatını verdi. Yaklaşık 5 aydır hastane yönetimi, 112 çalışanını hastaneye aldırmayarak, acil hastaların dakikalarca kapıda beklemesine sebep oluyor.
Yaşanan son olayda, acil hasta getiren 112 ekibini kapıda hastanenin güvenlik direktörü olduğunu söyleyen kişi karşıladı. Sedye ile indirilen hasta, dakikalarca kapıda bekletildi. Güvelik direktörü ise "Hastayı alalım, sizin içeri girmeniz yasak. Süreci biliyorsunuz. Niye uzatıyorsunuz. Doktor beye haber verin içeriden gelsin. Hastayı alalım, siz giremezsiniz. Ben bu hastanenin güvenlik direktörüyüm, ben hastayı burada alıyorum" dedi. Sağlık çalışanları ise kendilerinin içeri alınmaması ve hastanın kapıda teslim alınmasına tepki gösterdi.
Öte yandan, hastane sahibi Hakan Höbek'in, 112 görevlisinin şahsi telefon numarasını arayarak iddiaya göre, "Senin ve şoförüne ben gereken her şeyi yapacağım. Sen hastaneye girmek zorunda değilsin. Ekip sorumlusu olsan bile ben seni hastaneme sokmuyorum. Benim artık yetkimin nerede olduğunu göreceksin. Gündüz ben orada olsaydım başka şeyler olurdu. Sen benimle tartışacak insan değilsin. Gir bakalım haydi, benim güvenliğim seni almayacak. Polis çağır. Sen benim hastanemin içine girmeyeceksin. Hadi gel bakalım kızım" dedi.
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buna benzer rezilliklerin sorumlularının hala görev yapıyor olmaları, bu ülkeden ve hastalarından nemalanmalarına ceza verilmemesine hayret ediyorum.
Gitmeyin o hastaneye siz de, hasta gitmezse devleti nasıl sömürecekler.. kuru ekmeğe muhtaç edeceksin böylelerini.. başka özel hastane mi yok
Bilin bakalım bu hastane sahibi hangi partiden?