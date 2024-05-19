Özel Hastanede Büyük Skandal: “Paranı Ödemezsen Doktor Sana Bakmayacak”

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir özel hastanede, 112 acil sağlık personelinin ambulansla getirdiği hastayı kapıda teslim alarak, sağlık çalışanlarının içeri girmesine müsaade etmeyince 5 aydır devam eden skandal ortaya çıktı. Ocak ayından bu yana acil hastaların dakikalarca kapı önünde bekletildiği iddia edildi. Öte yandan, aynı sağlık grubuna ait başka bir hastane de, kapının önünde can çekişen hastaya müdahale etmemesiyle Türkiye gündemine oturmuştu.