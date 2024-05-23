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Deprem Uzmanı Naci Görür'den Çorum Depremi Açıklaması

Deprem Uzmanı Naci Görür'den Çorum Depremi Açıklaması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.05.2024 - 21:21

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden Çorum depremiyle ilgili açıklama yaptı. Görür, KAF'tan ayrılan kollarla ilgili tehdide dikkat çekti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak bildirdi. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden Çorum depremiyle ilgili açıklama yaptı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak bildirdi. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden Çorum depremiyle ilgili açıklama yaptı.

Görür’ün açıklaması şu şekilde:

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