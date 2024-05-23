Deprem Uzmanı Naci Görür'den Çorum Depremi Açıklaması
Deprem Uzmanı Naci Görür'den Çorum Depremi Açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden Çorum depremiyle ilgili açıklama yaptı. Görür, KAF'tan ayrılan kollarla ilgili tehdide dikkat çekti.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak bildirdi. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden Çorum depremiyle ilgili açıklama yaptı.
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