Özel Okul Velileri Dikkat! Tüketici Hakem Heyeti’nin Verdiği Karar Emsal Olacak
Özel Okul Velileri Dikkat! Tüketici Hakem Heyeti’nin Verdiği Karar Emsal Olacak
Özel okullarda eğitim ücretine uygulanması gereken yasal sınır bellidir. Geçen yıl da yüksek enflasyon sonrasında uygulanan fahiş artışlar nedeniyle hükümet yüzde 65’lik yasal artış sınırı getirdi. Ancak İzmir’de bir özel okul eğitim ücretini 40 bin TL’den 98 bin TL’ye çıkarında veli Tüketici Hakem Heyeti’ne gitti ve tüm özel okul velilerine emsal olacak bir karar çıkarttı.
İşte detaylar…
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İzmir'deki bir özel okulda çocuğu okuyan velilerden Oğuz Kul'un iddiasına göre okul 40 bin lira olan eğitim ve yemek bedelinin 98,99 bin lira civarına çıktığını söyledi ve veliyi imzaya zorladı.
Birçok özel velisi de benzer senaryolarla karşılaşıyor. Ancak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran veli Kul'un haklılığı kanıtlandı, yasal sınırın üzerindeki ücret için iade kararı verildi.
Başvurusunun ardından bilirkişi atandığını ve bilirkişi görüşü istendiğini belirten Kul "Haklılığımız kabul edildi ve yaklaşık 26 bin lira bedel iadesi verilmesine karar verildi" diye konuştu.
Kararı ATV’de değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da "Mevzuatın dışında yapılan artışlarla ilgili bu emsal karar çok güzel bir örnek oldu velilere" dedi.
Ağaoğlu konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
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onun için de cözüm üretilmiş.okul ücreti düşük gosterilip, ödemenin en büyük kısmı yemek olarak ücretlendiriliyor.ve yemek mecburi tutuluyor.
sevgili onedio editörleri bakın bu haber işte ama acun ılıcalı takım elbise giydi haber değil
Alırsınızda en boktan dava minimum 3 sene sürdüğü için bi memlekette babayı da alabilirsiniz. Değiştirilen yasalar sayesinde yargı sistemimiz kaplumbağa hızı... Devamını Gör