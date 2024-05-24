Özel Okul Velileri Dikkat! Tüketici Hakem Heyeti’nin Verdiği Karar Emsal Olacak

'Ocak ayı başından mayıs sonuna kadar fiyatlarını ilan ederler. Bu fiyat da bir önceki 12 aylık süreçte TÜFE-ÜFE ortalaması artı 5 puandır. Bu sene yüzde 57 olarak belirlendi. Bunun üzerinde alınan ücret hukuka aykırıdır.

Velilere baskı uygulanıyor. Deniliyor ki 'Tamam, eğitim ücretine yüzde 57 zam yaptık ama sen yemek de alacaksın, etüt alacaksın, kitap alacaksın, kırtasiye alacaksın, kıyafet alacaksın.' Ama bunların fiyatları geçen yılla kıyasladığımızda üç beş katı artmış. Oysa ek hizmetlerin satın alınması mecburi değil, Tüketici Kanunu'nda açık hüküm var.

Hem Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna internet üzerinden şikayetlerini iletebilirler hem de istemediklerine dair okula bir e-posta gönderirlerse o yemek yense, o hizmet alınsa dahi 10 yıl boyunca o bedelleri geri alma hakkına sahip olurlar.'

Velilerin yüksek fiyatlardan muzdarip olduğu bir diğer durumsa kademe geçişleri yani ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye geçilen yıllar. İşte bu yıllarda özel okulların çoğu zamlar yapıyor.

Ağaoğlu konuyla ilgili 'Burada bir düzenleme yok. Bu boşluğu değerlendiren özel okullar fiyatları burada fahiş oranda arttırıyorlar. Ara sınıflarda nasıl belirlenmişse TÜFE, ÜFE ortalamasının 5 puan üstünde, aynı şeyin kademe geçişlerine de yansıtılması lazım.'