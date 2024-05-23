“İstanbul'daki Özel Okulda MEB Müfredatına Uyulmuyor, Eğitim Arapça Veriliyor' İddiasına Açıklama Geldi
“İstanbul'daki Özel Okulda MEB Müfredatına Uyulmuyor, Eğitim Arapça Veriliyor' İddiasına Açıklama Geldi
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiasının manipülasyon olduğunu açıkladı.
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
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