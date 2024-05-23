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“İstanbul'daki Özel Okulda MEB Müfredatına Uyulmuyor, Eğitim Arapça Veriliyor' İddiasına Açıklama Geldi

“İstanbul'daki Özel Okulda MEB Müfredatına Uyulmuyor, Eğitim Arapça Veriliyor' İddiasına Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.05.2024 - 23:40

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiasının manipülasyon olduğunu açıkladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İstanbul’daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiası manipülasyondur. İddiaya konu okul, özel bir okuldur. Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

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