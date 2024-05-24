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Sokak Köpeklerinin Uyutulması Kararına Fatih Altaylı’dan da Tepki Geldi: “Yapamazsın, Uyutmaya Kıyamazsın”

Sokak Köpeklerinin Uyutulması Kararına Fatih Altaylı’dan da Tepki Geldi: “Yapamazsın, Uyutmaya Kıyamazsın”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 12:01

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Son günlerde ülkemizin dört bir yanında sokak köpeklerinin uyutulması hakkında sunulan yasa teklifi konuşuluyor. Yasa teklifine göre 30 gün içerisinde sahiplendirilemeyen sokak köpeklerinin uyutulacak olmasına sosyal medyada tepkiler yağıyor. Fatih Altaylı’da bu konu hakkındaki düşüncesiyle sosyal medyanın gündeminde.

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Altaylı sözlerine ilk olarak “Ben hiçbir zaman uyutmayı tasvip etmedim.” sözleriyle başladı.

Altaylı sözlerine ilk olarak “Ben hiçbir zaman uyutmayı tasvip etmedim.” sözleriyle başladı.

Ardından ise “Uyutulsun kardeşim diyenleri alıp götürsünler, buyurun uyutun desinler. O köpek sana melül melül bakarken kıyamazsın.” dedi.

Ardından ise “Uyutulsun kardeşim diyenleri alıp götürsünler, buyurun uyutun desinler. O köpek sana melül melül bakarken kıyamazsın.” dedi.

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