Sokak Köpeklerinin Uyutulması Kararına Fatih Altaylı’dan da Tepki Geldi: “Yapamazsın, Uyutmaya Kıyamazsın”

Son günlerde ülkemizin dört bir yanında sokak köpeklerinin uyutulması hakkında sunulan yasa teklifi konuşuluyor. Yasa teklifine göre 30 gün içerisinde sahiplendirilemeyen sokak köpeklerinin uyutulacak olmasına sosyal medyada tepkiler yağıyor. Fatih Altaylı’da bu konu hakkındaki düşüncesiyle sosyal medyanın gündeminde.