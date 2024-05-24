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Ebeveynlerin Yeni Kabusu WePlay: Kız Çocuklarını Tehdit Edip Fotoğraflarını Eskort Sitelerinde Kullanıyorlar

Ebeveynlerin Yeni Kabusu WePlay: Kız Çocuklarını Tehdit Edip Fotoğraflarını Eskort Sitelerinde Kullanıyorlar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.05.2024 - 10:35

Ebeveynlerin yeni dijital endişesi; WePlay. İddiaya göre sosyalleşme amaçlı oyun platformundaki odalarda, çocuklar cinsel içerikli ve küfürlü sohbetlere maruz kalıyor, özel görüntüleriyle şantaja uğruyor. Aileler X’de ‘WePlay kapatılsın’ çağrısında bulunurken odalarda küfürlü, tehditli, müstehcen ve tacizkar ifadeler adeta kan donduruyor. 

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberinin detayları 👇

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/on...
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Platformda işlenen suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan avukat Mustafa Tırtır, merak edip indirdiği uygulamada yaşananları görünce şaşırdığını vurgulayarak şunları anlattı:

Platformda işlenen suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan avukat Mustafa Tırtır, merak edip indirdiği uygulamada yaşananları görünce şaşırdığını vurgulayarak şunları anlattı:

“Sohbet odalarında 10-12-13 yaşında kız ve erkek çocukları ile yetişkin insanların olduğunu gördüm. Dönen sohbetlerin tamamı cinsel içerikli ve küfürlüydü. Gruptakiler özel fotoğraflarını atıyor sonra gönderilen bu fotoğraflar üzerinden birbirlerini tehdit ediyorlar. Toplu sohbet odalarının yanı sıra özel odalar da var ve bu odalara herkes giremiyor. Bir de bu uygulamayı kullananların bilgilerine de çok rahat ulaşılıyor. Uygulamayı kullanan bir kızın babası aranmış ve babaya, ‘Kızın sanal seks yapıyor’ denilmiş. Bir çocuk babasının tüm kredi kartı bilgilerini sohbet odalarından biriyle paylaşmış ve herkes alışveriş yapmış. Youtube başta olmak üzere çocukların kullandığı uygulama ve sitelerde WePlay’in reklamları var ve hiçbir denetim mekanizması olmadan üye olunuyor. Bu uygulamada meydana gelen olaylar yüzünden bir çocuğun intihar ettiği iddia ediliyor.”

X’de, ‘WePlay kapatılsın’ paylaşımları yapan Ercan Erzincalı da şunları söyledi:

X’de, ‘WePlay kapatılsın’ paylaşımları yapan Ercan Erzincalı da şunları söyledi:

Oyun demek de doğru değil burada yaşları küçük çocuklar sohbet odaları açıyormuş ve yaşları 45-50 yaşlarındaki insanlarla sohbet ediyorlarmış. Bu oyuna/ sohbet odalarına girenlerin konumları ve bilgileri göründüğü için yaşları küçük olan çocuklar farklı şekilde tehdit ediliyormuş. Tehditle babasının kredi kartı bilgilerini paylaşan bile var. Çocuklara tehdit yoluyla, ‘Git annenin banyodan fotoğrafını çek’ diyorlarmış. Böyle onlarca olay var. 13 yaşındaki bir kız çocuğu için, ‘Hediye at sana... yaparım’ gibi konuşmalar dönüyor. Göz göre çocuklar istismar ediliyor. Bu oyunu 8 yaşındaki çocuklar bile oynayabiliyor.”

Uygulamayı oyun oynamak için indirdiğini söyleyen Gülten Yağmur Aytül (24) de tanıklıklarını şöyle anlattı:

Uygulamayı oyun oynamak için indirdiğini söyleyen Gülten Yağmur Aytül (24) de tanıklıklarını şöyle anlattı:

“7’den 70’e herkesin erişmesi mümkün. Çizgi filmlerin altında reklamları veriliyor. Sohbet odalarında 10 yaşındaki bir çocuk ile 50 yaşındaki bir yetişkin erkek sohbet ediyor. Kızların fotoğrafları eskort sitelerinde kullanıldı ve tehdit edildi. ‘Evini biliyorum, sen şurada oturmuyor musun?’ diyerek çocukları tehdit edip, ailelerin kredi kartı bilgileri isteniyor. Düğün denilen bir şey yapılıyor. Koca koca adamlar sözde küçük kızlarla evlendiriliyor ve hediyeler veriliyor (oyundaki hediyeler taç vs.)”

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