Ebeveynlerin Yeni Kabusu WePlay: Kız Çocuklarını Tehdit Edip Fotoğraflarını Eskort Sitelerinde Kullanıyorlar

“Sohbet odalarında 10-12-13 yaşında kız ve erkek çocukları ile yetişkin insanların olduğunu gördüm. Dönen sohbetlerin tamamı cinsel içerikli ve küfürlüydü. Gruptakiler özel fotoğraflarını atıyor sonra gönderilen bu fotoğraflar üzerinden birbirlerini tehdit ediyorlar. Toplu sohbet odalarının yanı sıra özel odalar da var ve bu odalara herkes giremiyor. Bir de bu uygulamayı kullananların bilgilerine de çok rahat ulaşılıyor. Uygulamayı kullanan bir kızın babası aranmış ve babaya, ‘Kızın sanal seks yapıyor’ denilmiş. Bir çocuk babasının tüm kredi kartı bilgilerini sohbet odalarından biriyle paylaşmış ve herkes alışveriş yapmış. Youtube başta olmak üzere çocukların kullandığı uygulama ve sitelerde WePlay’in reklamları var ve hiçbir denetim mekanizması olmadan üye olunuyor. Bu uygulamada meydana gelen olaylar yüzünden bir çocuğun intihar ettiği iddia ediliyor.”