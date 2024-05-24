Ebeveynlerin Yeni Kabusu WePlay: Kız Çocuklarını Tehdit Edip Fotoğraflarını Eskort Sitelerinde Kullanıyorlar
Ebeveynlerin Yeni Kabusu WePlay: Kız Çocuklarını Tehdit Edip Fotoğraflarını Eskort Sitelerinde Kullanıyorlar
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/gundem/on...
Ebeveynlerin yeni dijital endişesi; WePlay. İddiaya göre sosyalleşme amaçlı oyun platformundaki odalarda, çocuklar cinsel içerikli ve küfürlü sohbetlere maruz kalıyor, özel görüntüleriyle şantaja uğruyor. Aileler X’de ‘WePlay kapatılsın’ çağrısında bulunurken odalarda küfürlü, tehditli, müstehcen ve tacizkar ifadeler adeta kan donduruyor.
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Platformda işlenen suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan avukat Mustafa Tırtır, merak edip indirdiği uygulamada yaşananları görünce şaşırdığını vurgulayarak şunları anlattı:
X’de, ‘WePlay kapatılsın’ paylaşımları yapan Ercan Erzincalı da şunları söyledi:
Uygulamayı oyun oynamak için indirdiğini söyleyen Gülten Yağmur Aytül (24) de tanıklıklarını şöyle anlattı:
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