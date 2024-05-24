Kaza Yapıp Sürücüsü Düşen Motor Trafikte Metrelerce İlerlemeye Devam Etti: “Şoförsüz Daha İyi İlerlemiş”

Yurt dışında gerçekleşen olayda bir motor sürücüsü başka bir araçla kaldırım arasında sıkışarak motorundan yere düştü. Ancak sürücü düştükten sonra yaşananlar hem gündem oldu hem de goygoycuların diline düştü. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Araçla kaldırım arasında sıkışarak yere düşen sürücünün motoru trafik akarken ilerlemeye devam etti.
Metrelerce sürücüsü olmadan giden motorun o anları kameradan anbean kayda geçti.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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