Her Geçen Gün Doğru Bildiğimiz Bir Yanlışı Öğreniyoruz: “Teflon Tava Kullanımı Hormonal Dengeyi Etkiliyor”

Özellikle mutfaklarda doğru bildiğimiz birçok yanlışla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yıllardır süregelen alışkanlıkları bir kenara atmak, yanlış ve sağlıksız olduğuna inanmak zor olsa da hepimizin değişime gitmesi gereken noktalar var. Yapışmaz özelleğiyle hayatımıza giren teflon tavalar mutfağın bel kemiklerinden.
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Ancak bir sosyal medya kullanıcısının teflon tavalar hakkında söyledikleri kafaları karıştırdı.
Kullanıcı teflon tavaların hormonlarla oynuyor olabileceğini dile getirdi ve çelik tavaların tercih edilmesi gerektiğini anlattı.
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