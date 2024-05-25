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Tatile Gelen Turistlerin EFES-2024 Tatbikatına Şahit Olduğu Etkileyici Anlar

Tatile Gelen Turistlerin EFES-2024 Tatbikatına Şahit Olduğu Etkileyici Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 11:36

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü tüm dünyaya göstermek ve kanıtlamak adına düzenlenen EFES-2024 tatbikatına tanık olan turistler o etkileyici anları kayda aldı. Turistlerin paylaştığı anlar kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Tatbikata şahit olmak isteyenlerse yorumlarda duygularını dile getirdi.

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Turistler o anları “ “Türkiye’de tatildesindir ama o sırada ordunun başka fikirleri vardır.” notuyla paylaştı.

Turistler o anları “ “Türkiye’de tatildesindir ama o sırada ordunun başka fikirleri vardır.” notuyla paylaştı.

İki yılda bir gerçekleşen EFES Tatbikatı İzmir’de devam ediyor.

İki yılda bir gerçekleşen EFES Tatbikatı İzmir’de devam ediyor.

İşte o anlar 👇

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