Tatile Gelen Turistlerin EFES-2024 Tatbikatına Şahit Olduğu Etkileyici Anlar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü tüm dünyaya göstermek ve kanıtlamak adına düzenlenen EFES-2024 tatbikatına tanık olan turistler o etkileyici anları kayda aldı. Turistlerin paylaştığı anlar kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Tatbikata şahit olmak isteyenlerse yorumlarda duygularını dile getirdi.