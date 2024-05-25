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Erkeklerin Birbirine Güvenme Hızı Şaşırtmadı: Adana’da İki Kişi Trafikte Araçlarını Değiştirdi

Erkeklerin Birbirine Güvenme Hızı Şaşırtmadı: Adana’da İki Kişi Trafikte Araçlarını Değiştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 10:44

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Güzel ülkemizde her geçen insanı şaşırtan bir olay sosyal medyada gündeme geliyor. Özellikle olaylarıyla meşhur şehirlerimizden Adana’da yaşananlara artık şaşırmamaya çalışıyoruz. Şimdilerde Adana’da trafikte yaşananlar konuşuluyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Motor sürücüsü ile araç sürücüsü yolda giderken araç sürücüsü, değişim teklif edince ortaya çıkan görüntüler erkeklerin güven hızını gözler önüne serdi.

Motor sürücüsü ile araç sürücüsü yolda giderken araç sürücüsü, değişim teklif edince ortaya çıkan görüntüler erkeklerin güven hızını gözler önüne serdi.

Koltukları değişen ikili bir süre yan yana gitti. Özellikle araç sürücüsü motor sevdasından dolayı bu değişimden çok memnundu.

Koltukları değişen ikili bir süre yan yana gitti. Özellikle araç sürücüsü motor sevdasından dolayı bu değişimden çok memnundu.

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