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Evlat Edinen Ailenin Oğullarını Gördükleri İlk Anda Yaşanan Duygular Tarifsiz Oldu

Evlat Edinen Ailenin Oğullarını Gördükleri İlk Anda Yaşanan Duygular Tarifsiz Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 13:28

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Bir aile evlat edinmeye karar verdikten sonra ilgili birimlerle görüşmelere başladı ve süreç olumlu sonuçlandı. Ailenin evlat edindikleri oğullarını kucaklarına aldıkları ilk an tarif etmesi zor hislere vesile oldu.

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Anne ve babanın heyecanıyla mutluluğu henüz bebek yanlarına gelmeden başlamıştı.

Anne ve babanın heyecanıyla mutluluğu henüz bebek yanlarına gelmeden başlamıştı.

Ardından kurum çalışanı dünyalar tatlısı bebek ile geldi ve o an yaşananlar yürekleri ısıttı.

Ardından kurum çalışanı dünyalar tatlısı bebek ile geldi ve o an yaşananlar yürekleri ısıttı.

Göz yaşları sel olan anne izleyenleri de duygularına ortak etti.

Göz yaşları sel olan anne izleyenleri de duygularına ortak etti.

İşte o anlar 👇

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