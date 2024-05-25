Evlat Edinen Ailenin Oğullarını Gördükleri İlk Anda Yaşanan Duygular Tarifsiz Oldu

Bir aile evlat edinmeye karar verdikten sonra ilgili birimlerle görüşmelere başladı ve süreç olumlu sonuçlandı. Ailenin evlat edindikleri oğullarını kucaklarına aldıkları ilk an tarif etmesi zor hislere vesile oldu.
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Anne ve babanın heyecanıyla mutluluğu henüz bebek yanlarına gelmeden başlamıştı.
Ardından kurum çalışanı dünyalar tatlısı bebek ile geldi ve o an yaşananlar yürekleri ısıttı.
Göz yaşları sel olan anne izleyenleri de duygularına ortak etti.
İşte o anlar 👇
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