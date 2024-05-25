Muş’ta Etkili Olan Sağanaklarda Erimeyen ve Bilinmeyen Bir Cisim Yağdı

Son haftalarda ülkemizin dört bir yanında etkili olan sağanak yağışlar sürmeye devam ediyor. Muş’ta da etkisini sürdüren sağanaklarda önce dolu ardından ise doluya benzeyen ancak erimeyen bir cisim yağınca vatandaşların dikkatini çekti.
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Kızılağaç beldesinde etkisini gösteren olumsuz hava koşullarında önce yağmur ardından ise dolu yağmaya başladı.
Ancak dolu ile birlikte yağan bilinmeyen bir cisim de vardı. Vatandaşlar ne olduğunu anlayamadıkları cismin incelenmesini talep etti.
Yağan cisimleri toplayan vatandaşlar ateş ile de erimediğini fark etti.
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