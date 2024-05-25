45 Senelik Emektar Öğretmene Öğrencilerden ve Öğretmenlerden Gözleri Dolduran Veda!

Kutsal mesleklerimizinden öğretmenlik görevini sürdürdüğü 45 senenin ardından emekliliğe ayrılan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özer Öztürk öylesine bir vedayla uğurlandı ki, göz yaşları sel oldu. Veda sürprizinde öğrencilerin yardımıyla güzel bir uğurlama hazırlayan öğretmen arkadaşları Özer Öztürk’e unutulmaz anlar yaşattı.