45 Senelik Emektar Öğretmene Öğrencilerden ve Öğretmenlerden Gözleri Dolduran Veda!

Kutsal mesleklerimizinden öğretmenlik görevini sürdürdüğü 45 senenin ardından emekliliğe ayrılan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özer Öztürk öylesine bir vedayla uğurlandı ki, göz yaşları sel oldu. Veda sürprizinde öğrencilerin yardımıyla güzel bir uğurlama hazırlayan öğretmen arkadaşları Özer Öztürk’e unutulmaz anlar yaşattı.
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‘Hatıran Yeter’ şarkısı eşliğinde sınıfından alınan öğretmeni uğurlamak için tüm öğrenciler koridorlara ve bahçeye dizilmişti.
Herkes ona alkışlarla veda ederken Özer Öztürk göz yaşlarını tutamadı.
Duygularına bizleri de ortak eden Özer Öztürk için öğrenciler de ‘Hatıran Yeter’ şarkısını hep bir ağızdan söyledi.
İşte o anlar 👇
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