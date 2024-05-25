Antalya’da Bir Sera Muzların Manevi İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Kur’an-ı Kerim Dinlettikleri Söyledi

Antalya’da bir sera Haşr Suresi’nin birinci ayeti olan “Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih eder.” ayetinden yola çıkarak günlük birer saat olmak üzere muzlara Kur’an-ı Kerim dinletmeye başladıklarını açıkladı.
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Açıklayan kişi muzların insan DNA’sıyla %40 benzerlik taşıdığını söyleyerek muzların stres ve benzeri sorunlar yaşayabileceğini dile getirdi.
Ve ürünlerinin manevi ihtiyaçlarına da cevap verebilmek adına bu yola başvurduklarını ifade etti.
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