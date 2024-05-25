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Antalya’da Bir Sera Muzların Manevi İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Kur’an-ı Kerim Dinlettikleri Söyledi

Antalya’da Bir Sera Muzların Manevi İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Kur’an-ı Kerim Dinlettikleri Söyledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 15:56

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Antalya’da bir sera Haşr Suresi’nin birinci ayeti olan “Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih eder.” ayetinden yola çıkarak günlük birer saat olmak üzere muzlara Kur’an-ı Kerim dinletmeye başladıklarını açıkladı.

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Açıklayan kişi muzların insan DNA’sıyla %40 benzerlik taşıdığını söyleyerek muzların stres ve benzeri sorunlar yaşayabileceğini dile getirdi.

Açıklayan kişi muzların insan DNA’sıyla %40 benzerlik taşıdığını söyleyerek muzların stres ve benzeri sorunlar yaşayabileceğini dile getirdi.

Ve ürünlerinin manevi ihtiyaçlarına da cevap verebilmek adına bu yola başvurduklarını ifade etti.

Ve ürünlerinin manevi ihtiyaçlarına da cevap verebilmek adına bu yola başvurduklarını ifade etti.

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