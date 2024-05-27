Sesli Harfler Hakkında Düşüncesi Belirten İçerik Üreticisinin Fikri Size de Çok Mantıklı Gelecek!

Cumhurbaşkanı Gibi Karşılandı: Bir Markanın Tanıtımı İçin Bangladeş'e Giden Burak Özçivit İzdiham Yarattı!

Verdiği Bir Röportajla Viral Olan Çiçekçi Kız Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın Videosunda Ortaya Çıktı