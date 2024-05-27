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Sesli Harfler Hakkında Düşüncesi Belirten İçerik Üreticisinin Fikri Size de Çok Mantıklı Gelecek!

Sesli Harfler Hakkında Düşüncesi Belirten İçerik Üreticisinin Fikri Size de Çok Mantıklı Gelecek!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 10:09

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@kuyruksuzsatyr adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi sesli harflerimiz hakkında belirttiği bir fikirle beğenileri topladı. Bi’ düşününce dediklerinde pek de haksız sayılmazdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İçerik üreticisi ince sesli harflerimizin noktalı olması hakkında konuşuyordu.

İçerik üreticisi ince sesli harflerimizin noktalı olması hakkında konuşuyordu.

‘I-i, o-ö, u-ü’ seslerindeki benzerliği sağlayabilmek için ‘a’ sesinin incesinin de ‘ä’ olmasını mantıklı bulduğunu dile getirdi.

‘I-i, o-ö, u-ü’ seslerindeki benzerliği sağlayabilmek için ‘a’ sesinin incesinin de ‘ä’ olmasını mantıklı bulduğunu dile getirdi.

İşte detaylar 👇

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