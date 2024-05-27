Sesli Harfler Hakkında Düşüncesi Belirten İçerik Üreticisinin Fikri Size de Çok Mantıklı Gelecek!

@kuyruksuzsatyr adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi sesli harflerimiz hakkında belirttiği bir fikirle beğenileri topladı. Bi’ düşününce dediklerinde pek de haksız sayılmazdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İçerik üreticisi ince sesli harflerimizin noktalı olması hakkında konuşuyordu.
‘I-i, o-ö, u-ü’ seslerindeki benzerliği sağlayabilmek için ‘a’ sesinin incesinin de ‘ä’ olmasını mantıklı bulduğunu dile getirdi.
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