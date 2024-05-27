Yeni Spor Dalı “Sualtı Jiu Jitsu” İzlerken Nefesinizi Daraltacak!

Dövüş sporu olan jiu jitsu, Kodokan judo dövüş sporunun pozisyonlarından esinlenerek meydana gelen bir spor dalıyken şimdilerdeyse sualtı versiyonu geliştirildi. Sualtı jiu jitsu sporundan görüntüler adeta nefesleri kesti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Normal jiu jitsu’da boğma, atma ve yer pozisyonları bulunurken sualtı versiyonunda ağırlıklı olarak boğma teknikleri kullanıldığı görülüyordu.
Rakiplerin birbirleriyle sualtında verdikleri mücadele biz seyircilerin dahi nefesini daraltacak türdendi.
İşte o anlar 👇
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