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Yeni Spor Dalı “Sualtı Jiu Jitsu” İzlerken Nefesinizi Daraltacak!

Yeni Spor Dalı “Sualtı Jiu Jitsu” İzlerken Nefesinizi Daraltacak!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 11:33

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Dövüş sporu olan jiu jitsu, Kodokan judo dövüş sporunun pozisyonlarından esinlenerek meydana gelen bir spor dalıyken şimdilerdeyse sualtı versiyonu geliştirildi. Sualtı jiu jitsu sporundan görüntüler adeta nefesleri kesti. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Normal jiu jitsu’da boğma, atma ve yer pozisyonları bulunurken sualtı versiyonunda ağırlıklı olarak boğma teknikleri kullanıldığı görülüyordu.

Normal jiu jitsu’da boğma, atma ve yer pozisyonları bulunurken sualtı versiyonunda ağırlıklı olarak boğma teknikleri kullanıldığı görülüyordu.

Rakiplerin birbirleriyle sualtında verdikleri mücadele biz seyircilerin dahi nefesini daraltacak türdendi.

Rakiplerin birbirleriyle sualtında verdikleri mücadele biz seyircilerin dahi nefesini daraltacak türdendi.

İşte o anlar 👇

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