Görüş Bildir
Haberler
Video
Galatasaray’ın Şampiyonluk Kutlamalarından Alkış Toplayan Görüntü: Fenerbahçeli Baba ve Tatlı Kızı

Galatasaray’ın Şampiyonluk Kutlamalarından Alkış Toplayan Görüntü: Fenerbahçeli Baba ve Tatlı Kızı

Fenerbahçe galatasaray
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 12:35

İçerik Devam Ediyor

Dün Konyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray,  rakibini 3-1 skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Son haftalarda şampiyonluk Galatasaray’a mı yoksa Fenerbahçe’ye mi gidecek şeklinde tartışmalar epey gündemdeydi. Özellikle son birkaç gün Fenerbahçeliler için çok heyecanlı geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçeli bir baba-kız ise şampiyonluk kutlamalarına formalarıyla eşlik etti.

Fenerbahçeli bir baba-kız ise şampiyonluk kutlamalarına formalarıyla eşlik etti.

Birliktelik mesajı verilen sevinç anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Birliktelik mesajı verilen sevinç anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın