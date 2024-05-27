Galatasaray’ın Şampiyonluk Kutlamalarından Alkış Toplayan Görüntü: Fenerbahçeli Baba ve Tatlı Kızı

Dün Konyaspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini 3-1 skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Son haftalarda şampiyonluk Galatasaray’a mı yoksa Fenerbahçe’ye mi gidecek şeklinde tartışmalar epey gündemdeydi. Özellikle son birkaç gün Fenerbahçeliler için çok heyecanlı geçti.