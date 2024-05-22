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4 Bin 600 Telefon Satın Alıp Kendi Yayınını İzleyerek 4 Ayda 415 Bin Dolar Kazandı! Çin Hükümetine Yakalandı!

4 Bin 600 Telefon Satın Alıp Kendi Yayınını İzleyerek 4 Ayda 415 Bin Dolar Kazandı! Çin Hükümetine Yakalandı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.05.2024 - 19:10

Çin'de bir yayıncı 4 bin 600 telefon kullanarak kendi canlı yayınına katıldı! Bu sayede yalnızca dört ayda 3 milyon yuan kazanan şahıs, hapse atıldı. 

İşte, detaylar...

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Çin'de yaşanan bir olay, canlı yayın endüstrisindeki dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat çekti!

Çin'de yaşanan bir olay, canlı yayın endüstrisindeki dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat çekti!

Çin basınında yer alan habere göre, Çinli bir şahıs, 4 bin 600 cep telefonu kullanarak canlı yayın izleyici sayısını yapay olarak artırdı. Bu yöntemle 4 ay gibi kısa bir sürede 415 bin Amerikan Doları, yani yaklaşık 3 milyon Yuan kazanmayı başardı.

Hileli kazanç, şahsın 'dolandırılık gerekçesiyle' hapse atılmasıyla son buldu!

Hileli kazanç, şahsın 'dolandırılık gerekçesiyle' hapse atılmasıyla son buldu!

Bu olay, Çin'in canlı yayın endüstrisinde dolandırıcılıkla mücadele konusunda attığı önemli bir adımı temsil ediyor. Dolandırıcının hapsedilmesi, canlı yayın endüstrisinin merkezi olan Zhejiang eyaletinin, bu tür bir suç nedeniyle ilk kez bir kişiyi cezalandırdığı anlamına geliyor. Bu, endüstrideki dolandırıcılık faaliyetlerine karşı ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Wang soyadlı bu kişi, "yasadışı ticari faaliyetler" suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Wang soyadlı bu kişi, "yasadışı ticari faaliyetler" suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca Wang'a, bu suçlarından dolayı 7.000 dolar (yaklaşık 50.000 yuan) para cezası verildi.

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