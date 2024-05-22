4 Bin 600 Telefon Satın Alıp Kendi Yayınını İzleyerek 4 Ayda 415 Bin Dolar Kazandı! Çin Hükümetine Yakalandı!
4 Bin 600 Telefon Satın Alıp Kendi Yayınını İzleyerek 4 Ayda 415 Bin Dolar Kazandı! Çin Hükümetine Yakalandı!
Çin'de bir yayıncı 4 bin 600 telefon kullanarak kendi canlı yayınına katıldı! Bu sayede yalnızca dört ayda 3 milyon yuan kazanan şahıs, hapse atıldı.
İşte, detaylar...
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Çin'de yaşanan bir olay, canlı yayın endüstrisindeki dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat çekti!
Hileli kazanç, şahsın 'dolandırılık gerekçesiyle' hapse atılmasıyla son buldu!
Wang soyadlı bu kişi, "yasadışı ticari faaliyetler" suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.
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