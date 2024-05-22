4 Bin 600 Telefon Satın Alıp Kendi Yayınını İzleyerek 4 Ayda 415 Bin Dolar Kazandı! Çin Hükümetine Yakalandı!

Çin basınında yer alan habere göre, Çinli bir şahıs, 4 bin 600 cep telefonu kullanarak canlı yayın izleyici sayısını yapay olarak artırdı. Bu yöntemle 4 ay gibi kısa bir sürede 415 bin Amerikan Doları, yani yaklaşık 3 milyon Yuan kazanmayı başardı.