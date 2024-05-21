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Haydar Dümen'in Eşine 30 Milyonluk Tefeci Tuzağı! Taşınmazlarını Elinden Aldılar Sonra Bir de Gasp Ettiler!

Haydar Dümen'in Eşine 30 Milyonluk Tefeci Tuzağı! Taşınmazlarını Elinden Aldılar Sonra Bir de Gasp Ettiler!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
21.05.2024 - 09:33

İstanbul ve Tekirdağ'da, 300 milyonluk zarara yol açan tefecilere operasyon düzenlendi. 2022 yılında hayatını kaybeden psikiyatr Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen de tefecilerin tuzağına düştü. 30 milyonluk taşınmazından olan Gülten Dümen, ayrıca uğradığı gaspla kolundaki saat ve 10 bin doları da tefecilere kaptırdı. 

İşte, detaylar...

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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, piyasa 300 milyonluk mağduriyet oluşturan 9 şüphelinin peşine düşüldü.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, piyasa 300 milyonluk mağduriyet oluşturan 9 şüphelinin peşine düşüldü.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' ile 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütüldü.

Mali zorluk yaşayan kişilere borç verdiler, daha sonra mağdurların hem paraya hem de taşınmazlarına el koydular!

Mali zorluk yaşayan kişilere borç verdiler, daha sonra mağdurların hem paraya hem de taşınmazlarına el koydular!

Silivri Belediyesi CHP Meclis üyesi Rıza A. ve 8 diğer şüpheli, mali zorluk yaşayan kişilere borç para verip, karşılığında istedikleri teminatları tapuda devir işlemlerini yaptırarak satış gibi gösterdiklerini; daha sonra bu kişilerin hesaplarına gönderdikleri paraları geri almayı sağladılar. Ayrıca, tehdit ve şantaj yoluyla borç verilen kişilerin taşınmazlarına el koydular. Bu durum, Mali Şube Polisi tarafından tespit edildi.

Yapılan operasyonlarda, çete üyelerinin toplamda 300 milyon lira değerinde maddi zarara yol açtığı belirlendi.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Rıza A. dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Rıza A. dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım-satım sözleşmesi ve 14 fatura ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Bu sırada, şüpheliler ve mağdurlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Rıza A.'nın kardeşi olan Tanju A.'nın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma dosyasında dolandırılan kişiler arasında, psikiyatr yazar Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de olduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasında dolandırılan kişiler arasında, psikiyatr yazar Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de olduğu belirtildi.

Gülten Dümen, maddi sıkıntılar yaşadığı ve Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı taşınmazını satmak istediği için tefecilere başvurdu. Ancak, tefecilerin sadece 8 milyon 77 bin lirasını hesabına aktardığı ve daha sonra bu parayı geri çekerek dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı. 

Gülten Dümen, parasını geri istemek için tefecilerle buluştu. Ancak bu buluşmada, kolundaki saat ve 10 bin dolarının gasp edildiğini iddia etti ve polise başvurdu. Bu sırada, Gülten Dümen'e ait olduğu iddia edilen Beyoğlu'ndaki 5 katlı taşınmaz, çete üyesi Emrah E. tarafından üçüncü kişilere devredildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çetenin mağdurlarından biri de Mustafa A. idi. Kendi taşınmazına el konulduğunu ve dolandırıldığını söyleyen Mustafa A., bu taşınmazın 2022'de 'Salvador' adlı bir şirketin üzerine devredildiğini belirtti. Mustafa A., bu durum nedeniyle her gün 100 bin lira zarara uğradığını ifade etti.

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