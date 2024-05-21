Haydar Dümen'in Eşine 30 Milyonluk Tefeci Tuzağı! Taşınmazlarını Elinden Aldılar Sonra Bir de Gasp Ettiler!
Haydar Dümen'in Eşine 30 Milyonluk Tefeci Tuzağı! Taşınmazlarını Elinden Aldılar Sonra Bir de Gasp Ettiler!
İstanbul ve Tekirdağ'da, 300 milyonluk zarara yol açan tefecilere operasyon düzenlendi. 2022 yılında hayatını kaybeden psikiyatr Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen de tefecilerin tuzağına düştü. 30 milyonluk taşınmazından olan Gülten Dümen, ayrıca uğradığı gaspla kolundaki saat ve 10 bin doları da tefecilere kaptırdı.
İşte, detaylar...
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İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, piyasa 300 milyonluk mağduriyet oluşturan 9 şüphelinin peşine düşüldü.
Mali zorluk yaşayan kişilere borç verdiler, daha sonra mağdurların hem paraya hem de taşınmazlarına el koydular!
İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Rıza A. dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasında dolandırılan kişiler arasında, psikiyatr yazar Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de olduğu belirtildi.
İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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