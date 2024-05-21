Haydar Dümen'in Eşine 30 Milyonluk Tefeci Tuzağı! Taşınmazlarını Elinden Aldılar Sonra Bir de Gasp Ettiler!

Gülten Dümen, maddi sıkıntılar yaşadığı ve Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı taşınmazını satmak istediği için tefecilere başvurdu. Ancak, tefecilerin sadece 8 milyon 77 bin lirasını hesabına aktardığı ve daha sonra bu parayı geri çekerek dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı.

Gülten Dümen, parasını geri istemek için tefecilerle buluştu. Ancak bu buluşmada, kolundaki saat ve 10 bin dolarının gasp edildiğini iddia etti ve polise başvurdu. Bu sırada, Gülten Dümen'e ait olduğu iddia edilen Beyoğlu'ndaki 5 katlı taşınmaz, çete üyesi Emrah E. tarafından üçüncü kişilere devredildi.