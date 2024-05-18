Cezaevi Firarisinden Akıl Almaz Planı! 'Kapıyı Çalıp İçeri Öyle Giriniz' Notuyla Akla Gelmeyecek Yere Saklandı

Aranan bir cezaevi firarisinin yakalanma anındaki bazı detaylar şaşkınlık yarattı. Kayseri'de 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 'Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notunun ardında saklandığı yerde Narkotik ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın yakalanma anına dair detaylar İHA tarafından paylaşıldı.

İşte, detaylar...