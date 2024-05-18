Cezaevi Firarisinden Akıl Almaz Planı! 'Kapıyı Çalıp İçeri Öyle Giriniz' Notuyla Akla Gelmeyecek Yere Saklandı
Cezaevi Firarisinden Akıl Almaz Planı! 'Kapıyı Çalıp İçeri Öyle Giriniz' Notuyla Akla Gelmeyecek Yere Saklandı
Aranan bir cezaevi firarisinin yakalanma anındaki bazı detaylar şaşkınlık yarattı. Kayseri'de 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 'Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notunun ardında saklandığı yerde Narkotik ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın yakalanma anına dair detaylar İHA tarafından paylaşıldı.
İşte, detaylar...
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası alan cezaevi firarisi şahısın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Cezaevi firarisi, kapısına not yazdığı odada bazanın altına yakalandı!
Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine teslim edildi.
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Akıl almaz mı plan?? Bazanın altına saklanmak… Şeytanın aklına gelmez
Hic mi film seyretmedin aq
Vay canına...