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Cezaevi Firarisinden Akıl Almaz Planı! 'Kapıyı Çalıp İçeri Öyle Giriniz' Notuyla Akla Gelmeyecek Yere Saklandı

Cezaevi Firarisinden Akıl Almaz Planı! 'Kapıyı Çalıp İçeri Öyle Giriniz' Notuyla Akla Gelmeyecek Yere Saklandı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
18.05.2024 - 09:03 Son Güncelleme: 18.05.2024 - 09:11

Aranan bir cezaevi firarisinin yakalanma anındaki bazı detaylar şaşkınlık yarattı. Kayseri'de 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 'Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notunun ardında saklandığı yerde Narkotik ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın yakalanma anına dair detaylar İHA tarafından paylaşıldı. 

İşte, detaylar...

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası alan cezaevi firarisi şahısın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası alan cezaevi firarisi şahısın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, 'Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notu ekiplerin dikkatini çekti.

Cezaevi firarisi, kapısına not yazdığı odada bazanın altına yakalandı!

Cezaevi firarisi, kapısına not yazdığı odada bazanın altına yakalandı!

İHA'nın haberine göre, ekipler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçuyla 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi C.M.K.’nın (25) adresini tespit etti. Daha sonra düzenlenen operasyonda şahsı, bazanın altında saklanırken yakaladılar.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine teslim edildi.

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arif ışık

Akıl almaz mı plan?? Bazanın altına saklanmak… Şeytanın aklına gelmez

Incinmissin dedi

Hic mi film seyretmedin aq

chillybombom

Vay canına...