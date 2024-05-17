Öldüğü Düşünülüyordu! 27 Yıl Sonra Komşusunun Bodrumunda 'Evinden Yalnızca 200 Metre Uzakta' Bulundu!
Öldüğü Düşünülüyordu! 27 Yıl Sonra Komşusunun Bodrumunda 'Evinden Yalnızca 200 Metre Uzakta' Bulundu!
Cezayir'de 27 yıl sonra bulunan Omar Bin Omran'ın akıl almaz öyküsü, herkesi hayrete düşürdü. Henüz 17 yaşındayken kaybolan adam, öldüğü düşünülürken 45 yaşında komşusunun bodrum katında canlı halde bulundu.
İşte, detaylar...
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Cezayir'in Djelfa şehrinde 27 yıl önce kaybolan Omar Bin Omran adındaki adam, komşusunun evinde, saman yığınları arasındaki bir delikte bulundu!
Cezayir televizyonlarında yer alan habere göre, 12 Mayıs'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla 1998 yılından beri süren esaretinden kurtulan adam şu an 45 yaşında.
Cezayir gazetesi El Khabar'ın haberine göre, köpeği Omar kaybolduktan sonra günlerce şüphelinin evinin önünde bekledi: Oğulları sadece 200 metre uzaktaki komşunun evindeydi!
Omar'ın bulunmasını iki kardeşin mal kavgası sağladı!
Omar, polise verdiği ilk ifadesinde şüphelinin kendisine 'büyü' yaptığını iddia etti.
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