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Öldüğü Düşünülüyordu! 27 Yıl Sonra Komşusunun Bodrumunda 'Evinden Yalnızca 200 Metre Uzakta' Bulundu!

Öldüğü Düşünülüyordu! 27 Yıl Sonra Komşusunun Bodrumunda 'Evinden Yalnızca 200 Metre Uzakta' Bulundu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.05.2024 - 14:19 Son Güncelleme: 17.05.2024 - 14:21

Cezayir'de 27 yıl sonra bulunan Omar Bin Omran'ın akıl almaz öyküsü, herkesi hayrete düşürdü. Henüz 17 yaşındayken kaybolan adam, öldüğü düşünülürken 45 yaşında komşusunun bodrum katında canlı halde bulundu. 

İşte, detaylar...

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Cezayir'in Djelfa şehrinde 27 yıl önce kaybolan Omar Bin Omran adındaki adam, komşusunun evinde, saman yığınları arasındaki bir delikte bulundu!

Cezayir'in Djelfa şehrinde 27 yıl önce kaybolan Omar Bin Omran adındaki adam, komşusunun evinde, saman yığınları arasındaki bir delikte bulundu!

Geçen onca yılın ardından oğullarına kavuşma umudunu kaybeden acılı aile, Omar'ın Cezayir ile isyancı gruplar arasında çıkan iç savaş sırasında öldüğünü düşünüyordu.

Cezayir televizyonlarında yer alan habere göre, 12 Mayıs'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla 1998 yılından beri süren esaretinden kurtulan adam şu an 45 yaşında.

Cezayir televizyonlarında yer alan habere göre, 12 Mayıs'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla 1998 yılından beri süren esaretinden kurtulan adam şu an 45 yaşında.

Genç adamı kaçırdığı ve yıllarca bodrum katında tuttuğu düşünülen 61 yaşında, yalnız yaşayan devlet memuru ise gözaltına alındı. Görgü tanıkları, yaşlı adamın düzenli olarak iki kişiye yetecek kadar yemek aldığını ifade ettiler.

Cezayir gazetesi El Khabar'ın haberine göre, köpeği Omar kaybolduktan sonra günlerce şüphelinin evinin önünde bekledi: Oğulları sadece 200 metre uzaktaki komşunun evindeydi!

Cezayir gazetesi El Khabar'ın haberine göre, köpeği Omar kaybolduktan sonra günlerce şüphelinin evinin önünde bekledi: Oğulları sadece 200 metre uzaktaki komşunun evindeydi!

Tüm bu acıların yanında, yakalanmaktan korkan adamın köpeği zehirleyerek öldürdüğü düşünülüyor.

Omar'ın bulunmasını iki kardeşin mal kavgası sağladı!

Omar'ın bulunmasını iki kardeşin mal kavgası sağladı!

Cezayir basınınının dikkatle takip ettiği olayın, 61 yaşındaki şüphelinin erkek kardeşi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktığı öğrenildi. Şüphelinin kardeşi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, abisinin bir kaçırma olayına karıştığını ifade etmesiyle aile polise ihbarda bulundu.

Omar, polise verdiği ilk ifadesinde şüphelinin kendisine 'büyü' yaptığını iddia etti.

Omar, polise verdiği ilk ifadesinde şüphelinin kendisine 'büyü' yaptığını iddia etti.

Omar polise verdiği ilk ifadesinde şüphelinin kendine büyü yaptığını idda etti. Omar'a göre, ailesini pencereden görüyordu, fakat onlara seslenemiyordu. Ayrıca, kimseden yardım isteyemediği için adamın elinden kurtulamadığını belitti. 

Cezayir Adalet Bakanlığı ise konuya ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.

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