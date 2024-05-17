Öldüğü Düşünülüyordu! 27 Yıl Sonra Komşusunun Bodrumunda 'Evinden Yalnızca 200 Metre Uzakta' Bulundu!

Cezayir basınınının dikkatle takip ettiği olayın, 61 yaşındaki şüphelinin erkek kardeşi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktığı öğrenildi. Şüphelinin kardeşi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, abisinin bir kaçırma olayına karıştığını ifade etmesiyle aile polise ihbarda bulundu.