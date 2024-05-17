Türkiye'nin En Gizemli Seri Katil Vakası 'Kesik Bacak Cinayetleri' ve Suç Profilcisi Richard Walter'ın Analizi

Türkiye'nin en gizemli seri katil vakası olduğu düşünülen korkunç 'kesik bacak cinayetleri' üzerinden yıllar geçmesine rağmen gizemini koruyor. 2000 ila 2001 yıllarında gerçekleştirildiği düşünülen cinayetler, yıllar geçse de İstanbul'un farklı bölgelerinde bulunan kesik bacaklarla anılmaya devam ediyor. Twitter'da '@dedektifvakalar' kullanıcı adlı hesap tarafından 'Bu nasıl bir canilik' dedirten olay, suç profilcisi tarafından yapılan yorumlarla birlikte yeniden ele alındı.

Kaynak: Ekşi Şeyler yazarı İntactmia