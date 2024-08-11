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Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenlere Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenlere Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 12:07

Instagram'ın açılmasından bu yana birçok kişi farklı fotoğraflar paylaşıyor. Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar gerçeklik algınızı yok edip sizi cringe komasına sokacak.

Buyrun beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Yok be ablam...

2. Yok be ablam...

3. Instagram vs. Gerçek hayat

3. Instagram vs. Gerçek hayat

4. "Güneş kremi sürmeden dışarı çıktığımda benim cilt tonu..."

4. "Güneş kremi sürmeden dışarı çıktığımda benim cilt tonu..."

5. Bunların ikisi aynı kişi mi?

5. Bunların ikisi aynı kişi mi?
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6. "Cidden kabus gibi..."

6. "Cidden kabus gibi..."

7. "İnsanlar toplumun güzellik algılarına uymak için her şeyi yapıyorlar..."

7. "İnsanlar toplumun güzellik algılarına uymak için her şeyi yapıyorlar..."

8. Yok artık!

8. Yok artık!

9. İlk photoshop deneyimi sanırım.

9. İlk photoshop deneyimi sanırım.

10. "Doğal güzellik"

10. "Doğal güzellik"
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11. 👇

11. 👇

12. "Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar..."

12. "Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar..."

13. "Fotoğrafta korkunç bir aura var..."

13. "Fotoğrafta korkunç bir aura var..."

14. Tatsız bir çalışma olmuş.

14. Tatsız bir çalışma olmuş.

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

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