Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenlere Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenlere Uzun Uzun Hayatı Sorgulatan Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Instagram'ın açılmasından bu yana birçok kişi farklı fotoğraflar paylaşıyor. Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar gerçeklik algınızı yok edip sizi cringe komasına sokacak.
Buyrun beraber bakalım...👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. Yok be ablam...
3. Instagram vs. Gerçek hayat
4. "Güneş kremi sürmeden dışarı çıktığımda benim cilt tonu..."
5. Bunların ikisi aynı kişi mi?
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6. "Cidden kabus gibi..."
7. "İnsanlar toplumun güzellik algılarına uymak için her şeyi yapıyorlar..."
8. Yok artık!
9. İlk photoshop deneyimi sanırım.
10. "Doğal güzellik"
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11. 👇
12. "Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar..."
13. "Fotoğrafta korkunç bir aura var..."
14. Tatsız bir çalışma olmuş.
15. Siz neler düşünüyorsunuz?
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