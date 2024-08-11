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Yaptırdıkları Sanat Eserinden Hallice Dövmeleriyle Pişmanlığı Dibine Kadar Yaşamış İlginç Kişiler

Yaptırdıkları Sanat Eserinden Hallice Dövmeleriyle Pişmanlığı Dibine Kadar Yaşamış İlginç Kişiler

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 12:24

Bazılarımız için dövme yaptırmak 'sanat' ile eşdeğer! Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler hem sanat anlayışınızı hem de göz zevkinizi yerle bir edecek.

Buyurun...👇

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. "42 cm kolunuz yoksa şu şekil dövmeler yaptırmayın ya..."

2. "42 cm kolunuz yoksa şu şekil dövmeler yaptırmayın ya..."

3. "Simpsonları sevmediğim halde ilk dövmemi böyle yaptırmıştım."

3. "Simpsonları sevmediğim halde ilk dövmemi böyle yaptırmıştım."

4. Okuması o kadar zor ki...

4. Okuması o kadar zor ki...

5. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

5. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
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6. "Kesinlikle sola kaydırırdım bunu..."

6. "Kesinlikle sola kaydırırdım bunu..."

7. 👇

7. 👇

8. Amacı neydi acaba?

8. Amacı neydi acaba?

9. "Yaptırdıktan sonra pişman oldum..."

9. "Yaptırdıktan sonra pişman oldum..."

10. "Sevdiğim çocuğun arabasını dövme yaptırdım..."

10. "Sevdiğim çocuğun arabasını dövme yaptırdım..."
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11. "Gerçekten berbat."

11. "Gerçekten berbat."

12. Tadım tuzum kalmadı...

12. Tadım tuzum kalmadı...

13. "Harbiden gözlerim bozuldu."

13. "Harbiden gözlerim bozuldu."

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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