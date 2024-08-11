Yaptırdıkları Sanat Eserinden Hallice Dövmeleriyle Pişmanlığı Dibine Kadar Yaşamış İlginç Kişiler
Yaptırdıkları Sanat Eserinden Hallice Dövmeleriyle Pişmanlığı Dibine Kadar Yaşamış İlginç Kişiler
Bazılarımız için dövme yaptırmak 'sanat' ile eşdeğer! Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler hem sanat anlayışınızı hem de göz zevkinizi yerle bir edecek.
Buyurun...👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
2. "42 cm kolunuz yoksa şu şekil dövmeler yaptırmayın ya..."
3. "Simpsonları sevmediğim halde ilk dövmemi böyle yaptırmıştım."
4. Okuması o kadar zor ki...
5. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
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6. "Kesinlikle sola kaydırırdım bunu..."
7. 👇
8. Amacı neydi acaba?
9. "Yaptırdıktan sonra pişman oldum..."
10. "Sevdiğim çocuğun arabasını dövme yaptırdım..."
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11. "Gerçekten berbat."
12. Tadım tuzum kalmadı...
13. "Harbiden gözlerim bozuldu."
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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