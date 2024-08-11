Araştırmaya Göre Esprili ve Komik Kişilerle Evlilik Yapan Kişiler Daha Mutlu Oluyor
Araştırmaya Göre Esprili ve Komik Kişilerle Evlilik Yapan Kişiler Daha Mutlu Oluyor
Araştırmalar, esprili eşlerle yapılan evliliklerin daha mutlu ve güven dolu olduğunu gösteriyor. Mizahın, ilişkilerde kibarlık, anlayış ve güven oluşturmadaki etkisi oldukça büyük.
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Zaman zaman toplumda 'Kaslı erkek mi, komik erkek mi?' sorusunun sorulduğunu görmüşsünüzdür. Bir kesim komik erkeğin yanında kendisini daha güvende hissedebiliyor.
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Araştırmalar da aslında bunu gösteriyor: Esprili bir kişiyle evli olan Türk erkek ve kadınları evliliklerinden daha memnunlar. Çünkü bu kişiler daha kibar, anlayışlı ve güvenilirler.
Peki esprili erkekler gerçekten daha mı güvende hissettiriyor?
Gelin diğer kullanıcıların yorumlarına beraber bakalım...👇
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