'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. Eğer kusmak üzereyseniz mırıldanın. Bu kusma isteğinizi azaltacaktır.
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2. Uzun bir yolculuğa çıkacaksanız yanınıza ekstra yiyecek alın.
3. Kediniz halıya kusmak üzereyse bırakın kussun, çünkü bir noktayı temizlemek birkaç noktayı temizlemekten daha kolaydır.
4. Dilinizi fırçalarken mide bulantısı yaşıyorsanız, dilinizi sabit tutup fırçalamak yerine tam tersini yapın. Yani fırçayı sabit tutarak dilinizi kullanın.
5. Araba kiraladıktan sonra ilk sürüşünüzü yapmadan önce arabanın içini detaylı bir şekilde videoya alın. Bu sayede 'kaza' suçlaması olursa bu şekilde işin içinden çıkabilirsiniz.
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6. Telefon numaranızı değiştirirken eski numaranızı her zaman sosyal medyadan kaldırdığınızdan emin olun.
7. Hastaneye gitmeden önce biraz zamanınız varsa, kollarınızı ve göğsünüzü tıraş edin. Böylece, bandajların yapışkanının tüylerinizi çekip acı vermesiyle uğraşmak zorunda kalmazsınız.
8. Ayakkabıların içine çay poşeti koyarak kokuyu giderebilirsiniz.
9. Diş macununu aynaya sürerek buğulanmayı önleyebilirsiniz.
10. Wi-Fi sinyalini güçlendirmek için modeminizin yanına boş bir teneke kutu koyabilirsiniz.
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11. Kahve telvesini bitkilerinize serpin, doğal bir gübre olarak harikalar yaratır.
12. Pillerin dolu olup olmadığını anlamak için sert bir yüzeye bırakın, dolu olanlar zıplamaz.
13. Dondurulmuş eti hızla çözmek için bir poşete koyup soğuk suya daldırın, çok daha hızlı çözülür.
14. Küfleri temizlemek için çamaşır suyu yerine beyaz sirke kullanın, hem daha sağlıklı hem de etkili.
15. Çamaşırlarınızın daha beyaz çıkmasını istiyorsanız, yıkama sırasında biraz kabartma tozu ekleyin.
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