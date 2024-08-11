Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler
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1. "Benim müzikle aramdaki ilişki..."
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2. "Sahte bir şekilde gülmüşsündür ama konuşmaya devam ediyorlardır."
3. "Boş bir anım olduğunda ben"
4. "Sorunlarından kaçmak için uyumuşsundur ama o sorunları rüyanda görmüşsündür."
5. "Evet bu akşam dışarı çıkabilirim."
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6. "Arkadaşlarım kart oyunlarının kurallarını anlatıyorlardır ama ben dinlemiyorumdur."
7. "Mental sağlığım"
8. "Ne kadar uyursam uyuyayım ben"
9. "Dudak nemlendiricimi unutunca (tüm günüm mahvoldu)"
10. "Dalga mı geçiyorsunuz benimle?"
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11. "Gözlerin çok güzel denilince"
12. "Eğer işe yaramaz olduğunuzu düşünüyorsanız olimpiyatlardaki cankurtaranları düşünün."
13.
14. "Selena Gomez'e benziyor"
15. "Normal milyarderler/Elon Musk"
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