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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 16:20

Dünya Çapında Herkese Kahkaha Attıran Mizahşör Tweetler

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1. "Benim müzikle aramdaki ilişki..."

1. "Benim müzikle aramdaki ilişki..."
twitter.com

2. "Sahte bir şekilde gülmüşsündür ama konuşmaya devam ediyorlardır."

2. "Sahte bir şekilde gülmüşsündür ama konuşmaya devam ediyorlardır."
twitter.com

3. "Boş bir anım olduğunda ben"

3. "Boş bir anım olduğunda ben"
twitter.com

4. "Sorunlarından kaçmak için uyumuşsundur ama o sorunları rüyanda görmüşsündür."

4. "Sorunlarından kaçmak için uyumuşsundur ama o sorunları rüyanda görmüşsündür."
twitter.com

5. "Evet bu akşam dışarı çıkabilirim."

5. "Evet bu akşam dışarı çıkabilirim."
twitter.com
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6. "Arkadaşlarım kart oyunlarının kurallarını anlatıyorlardır ama ben dinlemiyorumdur."

6. "Arkadaşlarım kart oyunlarının kurallarını anlatıyorlardır ama ben dinlemiyorumdur."
twitter.com

7. "Mental sağlığım"

7. "Mental sağlığım"
twitter.com

8. "Ne kadar uyursam uyuyayım ben"

8. "Ne kadar uyursam uyuyayım ben"
twitter.com

9. "Dudak nemlendiricimi unutunca (tüm günüm mahvoldu)"

9. "Dudak nemlendiricimi unutunca (tüm günüm mahvoldu)"
twitter.com

10. "Dalga mı geçiyorsunuz benimle?"

10. "Dalga mı geçiyorsunuz benimle?"
twitter.com
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11. "Gözlerin çok güzel denilince"

11. "Gözlerin çok güzel denilince"
twitter.com

12. "Eğer işe yaramaz olduğunuzu düşünüyorsanız olimpiyatlardaki cankurtaranları düşünün."

12. "Eğer işe yaramaz olduğunuzu düşünüyorsanız olimpiyatlardaki cankurtaranları düşünün."
twitter.com

13.

13.
twitter.com

14. "Selena Gomez'e benziyor"

14. "Selena Gomez'e benziyor"
twitter.com

15. "Normal milyarderler/Elon Musk"

15. "Normal milyarderler/Elon Musk"
twitter.com

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