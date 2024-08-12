Kemal Sunal'a Benzetiliyordu: 'Emret Komutanım'ın Naci'si Mehmet Kurt'un Şaşırtan Değişimi
Kemal Sunal'a Benzetiliyordu: 'Emret Komutanım'ın Naci'si Mehmet Kurt'un Şaşırtan Değişimi
Emret Komutanım dizisinde Naci karakteriyle tanınan Mehmet Kurt, Kemal Sunal’a benzetilen sempatik duruşuyla dikkat çekmişti. Şimdi ise, yıllar içinde geçirdiği değişimle Mehmet Kurt herkesi şaşırttı!
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Mehmet Kurt'u Emret Komutanım'daki Naci karakteriyle tanıdık. Kendisi hem yeteneğiyle hem de sempatisiyle birçok izleyicinin gönüllerinde taht kurdu.
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Başarılı oyuncu bir zamanlar Kemal Sunal'a dahi benzetilmişti. Zira sempatik duruşu ve mimikleriyle Kemal Sunal'a benzetmemek içten bile değil.
Şimdilerde 41 yaşında olduğu bilinen Mehmet Kurt'un son hali gündem oldu.
Mehmet Kurt'un yıllar sonra gündem olan son hali.👇
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Ülkenin hali onu da vurmuş
Komin seyisinde?
Normal yaslanmis adam iste ..bunda sorun yok ki