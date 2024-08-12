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Kemal Sunal'a Benzetiliyordu: 'Emret Komutanım'ın Naci'si Mehmet Kurt'un Şaşırtan Değişimi

Kemal Sunal'a Benzetiliyordu: 'Emret Komutanım'ın Naci'si Mehmet Kurt'un Şaşırtan Değişimi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 17:07

Emret Komutanım dizisinde Naci karakteriyle tanınan Mehmet Kurt, Kemal Sunal’a benzetilen sempatik duruşuyla dikkat çekmişti. Şimdi ise, yıllar içinde geçirdiği değişimle Mehmet Kurt herkesi şaşırttı!

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Mehmet Kurt'u Emret Komutanım'daki Naci karakteriyle tanıdık. Kendisi hem yeteneğiyle hem de sempatisiyle birçok izleyicinin gönüllerinde taht kurdu.

Mehmet Kurt'u Emret Komutanım'daki Naci karakteriyle tanıdık. Kendisi hem yeteneğiyle hem de sempatisiyle birçok izleyicinin gönüllerinde taht kurdu.

Başarılı oyuncu bir zamanlar Kemal Sunal'a dahi benzetilmişti. Zira sempatik duruşu ve mimikleriyle Kemal Sunal'a benzetmemek içten bile değil.

Başarılı oyuncu bir zamanlar Kemal Sunal'a dahi benzetilmişti. Zira sempatik duruşu ve mimikleriyle Kemal Sunal'a benzetmemek içten bile değil.

Şimdilerde 41 yaşında olduğu bilinen Mehmet Kurt'un son hali gündem oldu.

Şimdilerde 41 yaşında olduğu bilinen Mehmet Kurt'un son hali gündem oldu.

Mehmet Kurt'un yıllar sonra gündem olan son hali.👇

Mehmet Kurt'un yıllar sonra gündem olan son hali.👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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undiscovered

Ülkenin hali onu da vurmuş

Naci Kir

Komin seyisinde?

Sedat

Normal yaslanmis adam iste ..bunda sorun yok ki