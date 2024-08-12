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İnsanlığa Sığar mı? Yaptıkları Birbirinden Karanlık Şeyleri Açıklayarak Dumur Eden Kişiler

İnsanlığa Sığar mı? Yaptıkları Birbirinden Karanlık Şeyleri Açıklayarak Dumur Eden Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 20:07

İnsanların içinde toplumun bile kabul edemeyeceği bazı karanlık sırlar var. Bu sırlar zaman zaman görenlerin kanını donduruyor ve dumur ediyor. İsterseniz, o karanlık sırlara gelin hep beraber bakalım...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confessions/
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1. "Erkek arkadaşım paylaştığım fotoğraflarda kötü çıkıyor diye ondan ayrıldım."

1. "Erkek arkadaşım paylaştığım fotoğraflarda kötü çıkıyor diye ondan ayrıldım."

2. "Çevremdeki kişilerden pek hoşlanmasam da benimle ilgilensinler diye arkadaşlığımı sürdürüyorum."

3. "Korku filmlerine aşırı takıntım var. Eğer filmlerde şiddet içeren sahneler varsa daha çok ilgimi çekiyor. Nedenini bilmiyorum."

3. "Korku filmlerine aşırı takıntım var. Eğer filmlerde şiddet içeren sahneler varsa daha çok ilgimi çekiyor. Nedenini bilmiyorum."

4. "İşe alınma sürecinde arkadaşımın yıllardır üzerinde çalıştığı projeyi kendi projemmiş gibi sundum."

4. "İşe alınma sürecinde arkadaşımın yıllardır üzerinde çalıştığı projeyi kendi projemmiş gibi sundum."

5. "Beni terk eden erkek arkadaşımın özel fotoğraflarını parayla sattım."

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6. "Genelde beni istemeyen erkekleri hırs yapıyorum. Bu sadece bir kere buluştuğum biri olsa bile."

6. "Genelde beni istemeyen erkekleri hırs yapıyorum. Bu sadece bir kere buluştuğum biri olsa bile."

7. "Arkadaşlarımın başarısızlığına zaman zaman seviniyorum."

8. "Herhangi bir arkadaşıma yardım etsem bile karşılığında her zaman bir şey istedim."

9. "En yakın arkadaşım hakkındaki özel bilgileri öğrendikten sonra bu bilgileri lehime kullandım."

9. "En yakın arkadaşım hakkındaki özel bilgileri öğrendikten sonra bu bilgileri lehime kullandım."

10. "Eski sevgilimin yeni sevgilisini sosyal medyada hedef gösterdim, kilosuyla dalga geçtim ve zorbaladım."

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11. "Sırf ortamda ilgi çekebilmek için yakın arkadaşlarımı bile aşağıladığım oluyor."

11. "Sırf ortamda ilgi çekebilmek için yakın arkadaşlarımı bile aşağıladığım oluyor."

12. "Son 2 ayda 35'e yakın kişiyle date'e çıktım. Birçoğuna yalan söyleyerek sanki başka biriymişim gibi yaklaştım."

12. "Son 2 ayda 35'e yakın kişiyle date'e çıktım. Birçoğuna yalan söyleyerek sanki başka biriymişim gibi yaklaştım."

13. "İnsanların zaaflarını kendi çıkarlarım için kullanabiliyorum."

13. "İnsanların zaaflarını kendi çıkarlarım için kullanabiliyorum."

14. "Arkadaşımın aile durumu çok kötüydü ben de bununla alakalı bir gönderi paylaştım. Sadece kendimi ondan daha üstün göstermek için..."

15. "Bir iş görüşmesinde, yeteneklerimi abartmak için başkalarına ait başarı hikayelerini kendi başarılarım gibi sundum ve bu şekilde işe alındım."

15. "Bir iş görüşmesinde, yeteneklerimi abartmak için başkalarına ait başarı hikayelerini kendi başarılarım gibi sundum ve bu şekilde işe alındım."

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