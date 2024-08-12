Kabin Memuru, Güvenlik Önlemi Olarak Valizin Üzerindeki Etiket Hakkında Tüm Yolcuları Uyardı

Yolculuklara çıkarken en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri ise güvenlik. Bir kabin memuru, valizlerin üzerindeki etiket için herkesi uyardı. Yabancıların o etiket üzerindeki kişisel bilgileri öğrenme ihtimaline karşı yapılması gerekeni söyledi.