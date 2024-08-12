Kabin Memuru, Güvenlik Önlemi Olarak Valizin Üzerindeki Etiket Hakkında Tüm Yolcuları Uyardı
Kabin Memuru, Güvenlik Önlemi Olarak Valizin Üzerindeki Etiket Hakkında Tüm Yolcuları Uyardı
Kaynak: https://www.newsweek.com/flight-atten...
Yolculuklara çıkarken en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri ise güvenlik. Bir kabin memuru, valizlerin üzerindeki etiket için herkesi uyardı. Yabancıların o etiket üzerindeki kişisel bilgileri öğrenme ihtimaline karşı yapılması gerekeni söyledi.
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Yaz sezonunun da gelmesiyle birlikte birçoğumuz uçak vasıtasıyla yolculuk yaptık. Bu süreçte ise dikkat ettiğimiz yegane nokta 'Acaba bu yolculuk sorunsuz geçecek mi?' oldu.
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Hatta zaman zaman birçok uçuş görevlisinin diğer yolcuları uyardığını görüyoruz ve okuyoruz.
Şimdi de geçtiğimiz günlerde bir kabin memuru, uçaktayken güvende olmak için unutulmaması gereken ufak bir ayrıntıyı dile getirdi.
İlk olarak bavul üzerindeki etiketin tersine çevrilmiş kısmını işaret eden kabin memuru videoda şöyle diyor: "Neden tüm herkes bunu yapmıyor anlamıyorum. Bavul etiketinizdeki bilgileri her zaman ama her zaman görünmeyecek şekilde ters çevirin!"
Kabin memuru, etiketlerin aslında sadece bavul ya da çanta kaybolduğunda işe yarayabileceğini dile getiriyor.
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Yani anlayacağınız elinizde valizinizle gezerken tanımadığınız bir kişi sadece o etikete bakarak bazı kişisel bilgilerinizi öğrenebilir.
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