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Uçuş Görevlisi, Uçakta Yapılmaması Gereken Şeyleri Sıraladı: 'Asla Şort Giymeyin...'

Uçuş Görevlisi, Uçakta Yapılmaması Gereken Şeyleri Sıraladı: 'Asla Şort Giymeyin...'

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 11:16

Geçtiğimiz günlerde Tommy isimli bir uçuş görevlisi, uçakta yapılmaması gereken şeyleri sıraladı. Bu listede 'uçak camına yaslanmayın' uyarısı bile var.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/travel/news/...

Hepimiz hayatımızın belirli dönemlerinde uçak yolculuğu yapıyoruz. Uçağın içindeki davranışlarımız ya da deneyimlerimiz de zaman zaman önem arz ediyor.

Hepimiz hayatımızın belirli dönemlerinde uçak yolculuğu yapıyoruz. Uçağın içindeki davranışlarımız ya da deneyimlerimiz de zaman zaman önem arz ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Tommy isimli bir uçuş görevlisi, uçakta yapılmaması gereken şeyleri sıraladı. Bu listede 'uçak camına yaslanmayın' uyarısı bile var.

Geçtiğimiz günlerde Tommy isimli bir uçuş görevlisi, uçakta yapılmaması gereken şeyleri sıraladı. Bu listede 'uçak camına yaslanmayın' uyarısı bile var.

Öncelikle Tommy, hiçbir şekilde camlara dokunmamanızı çünkü sizden önce yüzlerce kişinin de o cama dokunduğunu dile getiriyor.

Öncelikle Tommy, hiçbir şekilde camlara dokunmamanızı çünkü sizden önce yüzlerce kişinin de o cama dokunduğunu dile getiriyor.

Ayrıca yolcuları banyoda sifon düğmesine çıplak elle basmamaları konusunda uyarıyor ve mikroplardan kaçınmak için bunun yerine bir mendil kullanmalarını tavsiye ediyor.

"Su içmeyi unutmayın, susuz kalmayın. Gittiğiniz her uçuş için yaklaşık 500 ml su içmek istersiniz. Uçaktayken şort giymeyin ya da giymemeye çalışın. Pencere ile aynı kapıya çıkıyor, koltukların ne kadar temiz olacağını asla bilemezsiniz. Pantolon giyerseniz daha az mikrop kaparsınız."

"Su içmeyi unutmayın, susuz kalmayın. Gittiğiniz her uçuş için yaklaşık 500 ml su içmek istersiniz. Uçaktayken şort giymeyin ya da giymemeye çalışın. Pencere ile aynı kapıya çıkıyor, koltukların ne kadar temiz olacağını asla bilemezsiniz. Pantolon giyerseniz daha az mikrop kaparsınız."

Son olarak, yolcuları uçuş sırasında kendilerini kötü hissetmeleri halinde bir uçuş görevlisiyle konuşmaya teşvik ediyor ve şunları söylüyor:

Son olarak, yolcuları uçuş sırasında kendilerini kötü hissetmeleri halinde bir uçuş görevlisiyle konuşmaya teşvik ediyor ve şunları söylüyor:

'Biz yardım etmek için oradayız. Yiyecek, su ya da mide bulantısı torbasına ihtiyacınız olursa lütfen bize bildirmekten çekinmeyin.'

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