Uçuş Görevlisi, Uçakta Yapılmaması Gereken Şeyleri Sıraladı: 'Asla Şort Giymeyin...'
Uçuş Görevlisi, Uçakta Yapılmaması Gereken Şeyleri Sıraladı: 'Asla Şort Giymeyin...'
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/travel/news/...
Geçtiğimiz günlerde Tommy isimli bir uçuş görevlisi, uçakta yapılmaması gereken şeyleri sıraladı. Bu listede 'uçak camına yaslanmayın' uyarısı bile var.
Hepimiz hayatımızın belirli dönemlerinde uçak yolculuğu yapıyoruz. Uçağın içindeki davranışlarımız ya da deneyimlerimiz de zaman zaman önem arz ediyor.
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