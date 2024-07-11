Zeki Erkeklerin Çok Tehlikeli Olduğunu Söyleyerek Onlardan Korktuğunu Dile Getiren Kullanıcı Tartışma Yarattı
Zeki Erkeklerin Çok Tehlikeli Olduğunu Söyleyerek Onlardan Korktuğunu Dile Getiren Kullanıcı Tartışma Yarattı
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 'zeki erkeklerin çok tehlikeli olduğunu' dile getirdi. Akabinde isentam anlamıyla tartışma çıktı.
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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 'zeki erkeklerin çok tehlikeli olduğunu' dile getirdi.
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Peki gerçekten zeki erkeklerden korkmalı mıyız? Diğer kullanıcılar bu durum hakkında ne düşünüyor?
Gelin beraber bakalım👇
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Siz neler düşünüyorsunuz?
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