Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Zeki Erkeklerin Çok Tehlikeli Olduğunu Söyleyerek Onlardan Korktuğunu Dile Getiren Kullanıcı Tartışma Yarattı

Zeki Erkeklerin Çok Tehlikeli Olduğunu Söyleyerek Onlardan Korktuğunu Dile Getiren Kullanıcı Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 22:03 Son Güncelleme: 11.07.2024 - 22:07

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 'zeki erkeklerin çok tehlikeli olduğunu' dile getirdi. Akabinde isentam anlamıyla tartışma çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 'zeki erkeklerin çok tehlikeli olduğunu' dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 'zeki erkeklerin çok tehlikeli olduğunu' dile getirdi.
twitter.com

Peki gerçekten zeki erkeklerden korkmalı mıyız? Diğer kullanıcılar bu durum hakkında ne düşünüyor?

Peki gerçekten zeki erkeklerden korkmalı mıyız? Diğer kullanıcılar bu durum hakkında ne düşünüyor?

Gelin beraber bakalım👇

Gelin beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Arwen

En zekisi bile kadının problemini şıp diye anlayabilemez, mekanizmalarımız farklı çalışıyor. O nedenle bol miktarda iletişim kopukluğu yaşanıyor çiftler aras... Devamını Gör