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Saçlarını Boyatınca Hasedinden Çatlayan Yakın Arkadaşını Paylaşan Kadın, 'Allah Nasip Etmesin' Dedirtti

Saçlarını Boyatınca Hasedinden Çatlayan Yakın Arkadaşını Paylaşan Kadın, 'Allah Nasip Etmesin' Dedirtti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 18:14 Son Güncelleme: 11.07.2024 - 18:16

Bir kullanıcı, geçtiğimiz günlerde arkadaşına yeni saçlarının nasıl olduğunu sorduğu bir ekran görüntüsünü paylaştı. Arkadaşının 'iltifat edemediğini' dile getiren kadın, 'Allah böyle arkadaş nasip etmesin' dedirtti!

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Bir kullanıcı, geçtiğimiz günlerde arkadaşına yeni saçlarının nasıl olduğunu sorduğu bir ekran görüntüsünü paylaştı.

Bir kullanıcı, geçtiğimiz günlerde arkadaşına yeni saçlarının nasıl olduğunu sorduğu bir ekran görüntüsünü paylaştı.

Arkadaşının 'ilginç' bir şekilde iltifat ettiğini gören kadın ise neye uğradığını şaşırdığını bu notla dile getirdi.👇

Arkadaşının 'ilginç' bir şekilde iltifat ettiğini gören kadın ise neye uğradığını şaşırdığını bu notla dile getirdi.👇
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Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu konuşmaya? Gelin beraber bakalım👇

Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu konuşmaya? Gelin beraber bakalım👇
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