Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Babasıyla Karşılıklı Pirzola Yediği Aile Saadeti Anları Olay Oldu
Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Babasıyla Karşılıklı Pirzola Yediği Aile Saadeti Anları Olay Oldu
Barış Alper Yılmaz, bugün resmi Instagram hesabından babasıyla pirzola yerken paylaştığı fotoğrafla tüm medyanın odak noktası oldu. Küçüklük fotoğraflarıyla birlikte kolajlayarak paylaştığı, babasıyla karşılıklı pirzola yediği fotoğraf görenlerin içini ısıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barış Alper Yılmaz, son zamanlarda futbol camiasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Başarıları kariyerinin yanı sıra yakışıklılığıyla da ön plana çıkan Yılmaz, sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece spor camiasının değil, astroloji dünyasının da odak noktası olan Yılmaz'ın kariyeri hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor.
Başarılı futbolcu sosyal medyayı da son derece aktif kullanan kişilerden. Bugün resmi Instagram hesabından babasıyla pirzola yerken paylaştığı fotoğrafla tüm medyanın odak noktası oldu.
Geçtiğimiz günlerde Barış Alper Yılmaz'ın çocukken babasıyla birlikte pirzola yediği fotoğraflar sosyal medyada viral olmuştu. Başarılı futbolcu ise bu fotoğrafı adeta günümüze uyarlamış!😂
Diğerleri bu aile saadetine nasıl yorumlar yapmış, gelin beraber bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın