Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Babasıyla Karşılıklı Pirzola Yediği Aile Saadeti Anları Olay Oldu

Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Babasıyla Karşılıklı Pirzola Yediği Aile Saadeti Anları Olay Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 22:40 Son Güncelleme: 09.07.2024 - 23:18

Barış Alper Yılmaz, bugün resmi Instagram hesabından babasıyla pirzola yerken paylaştığı fotoğrafla tüm medyanın odak noktası oldu. Küçüklük fotoğraflarıyla birlikte kolajlayarak paylaştığı, babasıyla karşılıklı pirzola yediği fotoğraf görenlerin içini ısıttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Barış Alper Yılmaz, son zamanlarda futbol camiasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Başarıları kariyerinin yanı sıra yakışıklılığıyla da ön plana çıkan Yılmaz, sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor.

Barış Alper Yılmaz, son zamanlarda futbol camiasının en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Başarıları kariyerinin yanı sıra yakışıklılığıyla da ön plana çıkan Yılmaz, sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor.

Sadece spor camiasının değil, astroloji dünyasının da odak noktası olan Yılmaz'ın kariyeri hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor.

Sadece spor camiasının değil, astroloji dünyasının da odak noktası olan Yılmaz'ın kariyeri hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor.

Örneğin burada kendisinin doğum haritası analizine yer vermiştik.

Başarılı futbolcu sosyal medyayı da son derece aktif kullanan kişilerden. Bugün resmi Instagram hesabından babasıyla pirzola yerken paylaştığı fotoğrafla tüm medyanın odak noktası oldu.

Başarılı futbolcu sosyal medyayı da son derece aktif kullanan kişilerden. Bugün resmi Instagram hesabından babasıyla pirzola yerken paylaştığı fotoğrafla tüm medyanın odak noktası oldu.

Geçtiğimiz günlerde Barış Alper Yılmaz'ın çocukken babasıyla birlikte pirzola yediği fotoğraflar sosyal medyada viral olmuştu. Başarılı futbolcu ise bu fotoğrafı adeta günümüze uyarlamış!😂

Geçtiğimiz günlerde Barış Alper Yılmaz'ın çocukken babasıyla birlikte pirzola yediği fotoğraflar sosyal medyada viral olmuştu. Başarılı futbolcu ise bu fotoğrafı adeta günümüze uyarlamış!😂

Birçok kişi, 'Bu et sevgisi küçüklüktenmiş' dedi!

Diğerleri bu aile saadetine nasıl yorumlar yapmış, gelin beraber bakalım👇

Diğerleri bu aile saadetine nasıl yorumlar yapmış, gelin beraber bakalım👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın