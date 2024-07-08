Karakterli ve Karaktersiz Burçları Sıralayarak Yepyeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kullanıcı
Karakterli ve Karaktersiz Burçları Sıralayarak Yepyeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kullanıcı
Bir kullanıcı, 'Bilmeyen öğrensin...' diyerek en karakterli ve karaktersiz olduğunu iddia ettiği burçları paylaştı. Akabinde karaktersiz burçların bir kısmı bu duruma sinirlendi, tartışma çıktı!
Buyrun detaylara...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kullanıcı, 'Bilmeyen öğrensin...' diyerek en karakterli ve karaktersiz olduğunu iddia ettiği burçları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karaktersiz olan burçlar seri üzgün... Bu ilginç tespite birbirinden farklı yorumlar geldi!
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın