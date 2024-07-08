Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Karakterli ve Karaktersiz Burçları Sıralayarak Yepyeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kullanıcı

Karakterli ve Karaktersiz Burçları Sıralayarak Yepyeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşleyen Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 23:31

Bir kullanıcı, 'Bilmeyen öğrensin...' diyerek en karakterli ve karaktersiz olduğunu iddia ettiği burçları paylaştı. Akabinde karaktersiz burçların bir kısmı bu duruma sinirlendi, tartışma çıktı!

Buyrun detaylara...👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir kullanıcı, 'Bilmeyen öğrensin...' diyerek en karakterli ve karaktersiz olduğunu iddia ettiği burçları paylaştı.

Bir kullanıcı, 'Bilmeyen öğrensin...' diyerek en karakterli ve karaktersiz olduğunu iddia ettiği burçları paylaştı.
twitter.com

Karaktersiz olan burçlar seri üzgün... Bu ilginç tespite birbirinden farklı yorumlar geldi!

Karaktersiz olan burçlar seri üzgün... Bu ilginç tespite birbirinden farklı yorumlar geldi!

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın