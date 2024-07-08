Futbolcu Kenan Yıldız'ı Liseli Aşık Olarak Hikayeleştiren Kişi, 'Biz Ne Okuduk Şimdi?' Dedirtti!

Son zamanlarda hem futboldaki başarısıyla hem de yakışıklılığıyla adından sık sık söz ettiren Kenan Yıldız, geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı tarafından hikayeleştirildi. Bölüm bölüm pek bi' romantik (!) aşk hikayesi yazan kişi ise, 'Biz ne okuduk şimdi?' dedirtti!

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