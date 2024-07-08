Futbolcu Kenan Yıldız'ı Liseli Aşık Olarak Hikayeleştiren Kişi, 'Biz Ne Okuduk Şimdi?' Dedirtti!
Futbolcu Kenan Yıldız'ı Liseli Aşık Olarak Hikayeleştiren Kişi, 'Biz Ne Okuduk Şimdi?' Dedirtti!
Son zamanlarda hem futboldaki başarısıyla hem de yakışıklılığıyla adından sık sık söz ettiren Kenan Yıldız, geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı tarafından hikayeleştirildi. Bölüm bölüm pek bi' romantik (!) aşk hikayesi yazan kişi ise, 'Biz ne okuduk şimdi?' dedirtti!
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Son maçlarda gösterdiği farklı performanslar sebebiyle adından sıkça söz ettiren Kenan Yıldız, yakışıklılığıyla da sık sık konuşulan isimlerden bir tanesi.
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19 yaşındaki futbolcu, kendine o kadar hayran bırakmış olacak ki...
Kendisi kurgusal hikayelere de konu olmuş! Bazı hayranlar, Kenan Yıldız'ın 'başrolde' olduğu bazı hikayeler yazdı.
Bu hikayeler her ne kadar 'romantik' birer aşk hikayesini andırsa da diyalogları bi' hayli ilginç...
Wattpad hikayelerine taş çıkaran bu diyaloglar ise bize aşk ve romantizm arasında adeta mekik dokutturdu desek yeridir.
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Hatta hikayenin ilerleyen bölümlerinde hikayeye Arda Güler de dahil oluyor...
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Tüm futbol kadrosunu romantizmle aynı potada eriten bu kullanıcıya ise birbirinden farklı yorumlar geldi👇
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