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14 Yaşındaki Kız Kardeşinin Erkeklere Tahammül Seviyesini Paylaşarak Herkesi Güldüren Kullanıcı

14 Yaşındaki Kız Kardeşinin Erkeklere Tahammül Seviyesini Paylaşarak Herkesi Güldüren Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 23:52

Bir kullanıcı, 14 yaşındaki kız kardeşinin 'tahammül seviyesini' paylaşarak herkesi güldürdü. Karşısındaki erkeği susturmaya çalışan kız kardeşe ise birbirinden farklı yorumlar geldi.

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Bir kullanıcı, 14 yaşındaki kız kardeşinin 'tahammül seviyesini' paylaşarak herkesi güldürdü.

Bir kullanıcı, 14 yaşındaki kız kardeşinin 'tahammül seviyesini' paylaşarak herkesi güldürdü.
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Karşısındaki erkeği susturmaya çalışan kız kardeşe ise yorumlar gecikmedi...

Karşısındaki erkeği susturmaya çalışan kız kardeşe ise yorumlar gecikmedi...

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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