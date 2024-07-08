14 Yaşındaki Kız Kardeşinin Erkeklere Tahammül Seviyesini Paylaşarak Herkesi Güldüren Kullanıcı
14 Yaşındaki Kız Kardeşinin Erkeklere Tahammül Seviyesini Paylaşarak Herkesi Güldüren Kullanıcı
Bir kullanıcı, 14 yaşındaki kız kardeşinin 'tahammül seviyesini' paylaşarak herkesi güldürdü. Karşısındaki erkeği susturmaya çalışan kız kardeşe ise birbirinden farklı yorumlar geldi.
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Bir kullanıcı, 14 yaşındaki kız kardeşinin 'tahammül seviyesini' paylaşarak herkesi güldürdü.
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Karşısındaki erkeği susturmaya çalışan kız kardeşe ise yorumlar gecikmedi...
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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