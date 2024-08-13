Her Telden Çalıyor: ABD Eski Başkanı Barack Obama, En Sevdiği Müzikleri ve Kitapları Paylaştı
Her Telden Çalıyor: ABD Eski Başkanı Barack Obama, En Sevdiği Müzikleri ve Kitapları Paylaştı
ABD'nin eski başkanı Barack Obama, geniş bir yelpazede müzik ve kitap zevkini paylaştı. Listesinde Charlie XCX, Billie Eilish gibi popüler sanatçılara da yer vererek takipçilerini şaşırttı.
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Barack Obama, 2009'dan 2017'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olarak görev yaptı. İki dönem boyunca başkanlık yaptı: İlk dönemi 20 Ocak 2009'da başladı ve 20 Ocak 2013'te sona erdi; ikinci dönemi ise 20 Ocak 2013'te başladı ve 20 Ocak 2017'de sona erdi.
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Yer yer eşiyle birlikte siyaset arenasında yer alan Obama, kendi resmi Instagram hesabında en sevdiği şarkıları ve kitaplar paylaştı.
Obama'nın şarkı listesinde Charlie CXC, Billie Eilish, Sting gibi isimler yer aldı. Anlayacağınız Obama 'kulağına güzel geleni' dinliyor.
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Okuma listesinde ise Obama, farklı kültürleri tercih etmiş. Liste; tarih, kişisel gelişim ve diğer birçok türü barındırıyor.
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