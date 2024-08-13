'Kafalarını Keseriz' Diyen Şahıs Serbest Bırakılırken Sokak Röportajı Veren Kadının Tutuklanması Tepki Çekti

2023 yılında 'Biz Hizbullahçıyız','Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz' diyen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Instagram'ın kapatılmasına sokak röportajında tepki gösterdiği için tutuklanan kadına ise tepkiler çığ gibi büyüdü.