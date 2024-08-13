'Kafalarını Keseriz' Diyen Şahıs Serbest Bırakılırken Sokak Röportajı Veren Kadının Tutuklanması Tepki Çekti
'Kafalarını Keseriz' Diyen Şahıs Serbest Bırakılırken Sokak Röportajı Veren Kadının Tutuklanması Tepki Çekti
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Hatırlarsanız, “Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının sokakta gerçekleştirdiği röportajda bir kadın, Türkiye’de yaklaşık 10 gün kapalı kapan Instagram yasağına tepki göstermişti.
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Sonrasında ise kadının gözaltına alınması sosyal medyada infial yaratmıştı.
İsterseniz önce o röportajı bir hatırlayalım:
Kadının gözaltına alınması 2023 yılında 'Biz Hizbullahçıyız.', 'Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğim' diyen şahsı akıllara getirdi. Hatırlarsanız bu şahıs, o dönemler 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakılmıştı.
O röportajı da izleyelim.👇
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Birçok kullanıcı ise bu durumu sorgulayıp anlamaya çalıştı. Gelen tepkilere hep beraber bakalım...👇
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