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'Kafalarını Keseriz' Diyen Şahıs Serbest Bırakılırken Sokak Röportajı Veren Kadının Tutuklanması Tepki Çekti

'Kafalarını Keseriz' Diyen Şahıs Serbest Bırakılırken Sokak Röportajı Veren Kadının Tutuklanması Tepki Çekti

Hizbullah Sokak Röportajı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 20:02

2023 yılında 'Biz Hizbullahçıyız','Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz' diyen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Instagram'ın kapatılmasına sokak röportajında tepki gösterdiği için tutuklanan kadına ise tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Hatırlarsanız, “Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının sokakta gerçekleştirdiği röportajda bir kadın, Türkiye’de yaklaşık 10 gün kapalı kapan Instagram yasağına tepki göstermişti.

Hatırlarsanız, “Tüylü Mikrofon” isimli YouTube kanalının sokakta gerçekleştirdiği röportajda bir kadın, Türkiye’de yaklaşık 10 gün kapalı kapan Instagram yasağına tepki göstermişti.

Sonrasında ise kadının gözaltına alınması sosyal medyada infial yaratmıştı.

Sonrasında ise kadının gözaltına alınması sosyal medyada infial yaratmıştı.

İsterseniz önce o röportajı bir hatırlayalım:

Kadının gözaltına alınması 2023 yılında 'Biz Hizbullahçıyız.', 'Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğim' diyen şahsı akıllara getirdi. Hatırlarsanız bu şahıs, o dönemler 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakılmıştı.

Kadının gözaltına alınması 2023 yılında 'Biz Hizbullahçıyız.', 'Erdoğan'a dokunsalar kafalarını keseceğim' diyen şahsı akıllara getirdi. Hatırlarsanız bu şahıs, o dönemler 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakılmıştı.

O röportajı da izleyelim.👇

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Birçok kullanıcı ise bu durumu sorgulayıp anlamaya çalıştı. Gelen tepkilere hep beraber bakalım...👇

Birçok kullanıcı ise bu durumu sorgulayıp anlamaya çalıştı. Gelen tepkilere hep beraber bakalım...👇
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