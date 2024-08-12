Katmer Tarifi: Bol Antep Fıstığı ve Nefis Kaymağıyla Damaklarda Lezzet Şöleni Yaşatan Katmer Nasıl Yapılır?

Tarihi, Anadolu'nun farklı bölgelerine ve kültürel etkilerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Katmerin en bilinen hali, özellikle Gaziantep mutfağında popülerdir ve burada ceviz, fındık veya antep fıstığı gibi malzemelerle hazırlanan bir tatlı olarak servis edilir.