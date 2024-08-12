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Katmer Tarifi: Bol Antep Fıstığı ve Nefis Kaymağıyla Damaklarda Lezzet Şöleni Yaşatan Katmer Nasıl Yapılır?

Katmer Tarifi: Bol Antep Fıstığı ve Nefis Kaymağıyla Damaklarda Lezzet Şöleni Yaşatan Katmer Nasıl Yapılır?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 23:19

Bu akşam MasterChef’te katmer yapılıyor! Eğer evde nefis bir katmer hazırlamak istiyorsanız, tam yerindesiniz. Katmerin tarifi ve pratik ipuçları burada! Antep yöresinin sevilen tatlısı katmere gelin beraber bakalım...

Katmer, kökeni Osmanlı mutfağına dayanan, incecik açılmış yufkaların arasına çeşitli malzemelerin eklenip katlanarak pişirilen bir tatlıdır.

Katmer, kökeni Osmanlı mutfağına dayanan, incecik açılmış yufkaların arasına çeşitli malzemelerin eklenip katlanarak pişirilen bir tatlıdır.

Tarihi, Anadolu'nun farklı bölgelerine ve kültürel etkilerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Katmerin en bilinen hali, özellikle Gaziantep mutfağında popülerdir ve burada ceviz, fındık veya antep fıstığı gibi malzemelerle hazırlanan bir tatlı olarak servis edilir.

Osmanlı döneminde, saray mutfaklarında farklı tarifler ve sunumlarla hazırlanan katmer, zamanla halk arasında da yaygınlaşmıştır.

Osmanlı döneminde, saray mutfaklarında farklı tarifler ve sunumlarla hazırlanan katmer, zamanla halk arasında da yaygınlaşmıştır.

Geleneksel tarifler, ailelerin özel günlerde veya bayramlarda bir araya geldiği zamanlarda sıkça yapılır. Katmer, Türk mutfağının zengin kültürel mirasının bir parçası olarak günümüze kadar gelmiştir ve her bölgenin kendine özgü bir tarifi bulunur.

Katmer Tarifi

Katmer Tarifi

Malzemeler;

  • 2 adet baklavalık yufka

  • 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 100 gr kaymak

  • 100 gr ince öğütülmüş tuzsuz fıstık

  • 2 yemek kaşığı şeker

Katmerin Hazırlanışı

Katmerin Hazırlanışı

İki yufkayı mutfak tezgahında üst üste koyun. Yufkaları eritilmiş tereyağı ile yağlayın. Üzerine şeker, kaymak ve fıstık serpin. Yufka yapraklarının dört köşesini içeri katlayın ve bir zarf şekli oluşturun. Katlanmış yüzeyi tekrar eritilmiş tereyağı ile fırçalayın. Yapışmaz tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı koyun. Eriyen tereyağının üzerine yufkayı koyun ve iki tarafını da kızartın. Ocaktan aldıktan sonra üzerine fıstık serperek servis edin.

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