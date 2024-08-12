Katmer Tarifi: Bol Antep Fıstığı ve Nefis Kaymağıyla Damaklarda Lezzet Şöleni Yaşatan Katmer Nasıl Yapılır?
Katmer Tarifi: Bol Antep Fıstığı ve Nefis Kaymağıyla Damaklarda Lezzet Şöleni Yaşatan Katmer Nasıl Yapılır?
Bu akşam MasterChef’te katmer yapılıyor! Eğer evde nefis bir katmer hazırlamak istiyorsanız, tam yerindesiniz. Katmerin tarifi ve pratik ipuçları burada! Antep yöresinin sevilen tatlısı katmere gelin beraber bakalım...
Katmer, kökeni Osmanlı mutfağına dayanan, incecik açılmış yufkaların arasına çeşitli malzemelerin eklenip katlanarak pişirilen bir tatlıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın