TasteAtlas'dan Dünyanın En İyi 100 Tatlıcısı: Türkiye de Listede!
TasteAtlas'dan Dünyanın En İyi 100 Tatlıcısı: Türkiye de Listede!
Dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, zaman zaman hazırladığı listelerle gündemimize geliyor. Bugüne kadar pek çok Türkiye'ye üst sıralarda yer veren TasteAtlas, yine şaşırtmadı.
Dünyanın en iyi 100 tatlıcısının olduğu listede, Türkiye 2.sırada yer aldı!
TasteAtlas, dünyaca ünlü lezzetleri, yerel keşifleri ve lezzet eleştirmenlerinin yorumlarını bir araya getiren gastronomi platformu.
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