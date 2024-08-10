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TasteAtlas'dan Dünyanın En İyi 100 Tatlıcısı: Türkiye de Listede!

TasteAtlas'dan Dünyanın En İyi 100 Tatlıcısı: Türkiye de Listede!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.08.2024 - 10:08

Dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, zaman zaman hazırladığı listelerle gündemimize geliyor. Bugüne kadar pek çok Türkiye'ye üst sıralarda yer veren TasteAtlas, yine şaşırtmadı.

Dünyanın en iyi 100 tatlıcısının olduğu listede, Türkiye 2.sırada yer aldı!

TasteAtlas, dünyaca ünlü lezzetleri, yerel keşifleri ve lezzet eleştirmenlerinin yorumlarını bir araya getiren gastronomi platformu.

TasteAtlas, dünyaca ünlü lezzetleri, yerel keşifleri ve lezzet eleştirmenlerinin yorumlarını bir araya getiren gastronomi platformu.

Dünyaca ünlü TasteAtlas, bugüne kadar pek çok liste yayınladı. Dünyanın en iyi lezzetlerini sıraladığı listelerle tanınan TasteAtlas, Türkiye'ye de pek çok kez yer verdi.

Gelin görün ki dünyanın en iyi tatlıları arasında baklavaya yer vermeyince, TasteAtlas ile aramız ülkece biraz açılmıştı.

Gelin görün ki dünyanın en iyi tatlıları arasında baklavaya yer vermeyince, TasteAtlas ile aramız ülkece biraz açılmıştı.

Maraş dondurmasının 9'uncu sırada yer aldığı listede 17'nci sırada ise Antep baklavasına yer verilmişti.

Son olarak dünyanın en iyi tatlıcılarını sıralayan TasteAtlas, gönlümüzü almayı başardı!

Son olarak dünyanın en iyi tatlıcılarını sıralayan TasteAtlas, gönlümüzü almayı başardı!

Dünyanın en iyi 100 tatlıcısını sıralayan TasteAtlas, 2. sırada Hafız Mustafa'nın baklavasına yer verdi.

Dünyanın en iyi tatlıcıları arasında 6. sırada ise Karaköy Güllüoğlu, baklavasıyla yerini aldı.

Dünyanın en iyi tatlıcıları arasında 6. sırada ise Karaköy Güllüoğlu, baklavasıyla yerini aldı.

Listenin 24. sırasında ise Gaziantep'in meşhur katmeri, Zekeriya Usta'nın meşhur tarifiyle yerini aldı.

Listenin 24. sırasında ise Gaziantep'in meşhur katmeri, Zekeriya Usta'nın meşhur tarifiyle yerini aldı.

Listede yer alan son Türkiye durağı ise 60. sıradaki Dondurmacı Ali Usta oldu.

Listede yer alan son Türkiye durağı ise 60. sıradaki Dondurmacı Ali Usta oldu.

Listenin birincisi bir Portekiz lezzeti olan 'Pastel de Nata' olurken 3. sırada apfelstrudel (elmalı strudel) yer aldı.

Listenin birincisi bir Portekiz lezzeti olan 'Pastel de Nata' olurken 3. sırada apfelstrudel (elmalı strudel) yer aldı.

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