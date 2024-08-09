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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.08.2024 - 17:59

Biz ne ülkesiyiz? Bize soracak olursanız hem yemek hem de goygoy! Hele de ikisi bir aradaysa tadından yenmez. Bu hafta da yemekleri mizahlarına alet eden kullanıcılar hepimizi güldürmeyi başardı.

Gelin, haftanın en komik yemek tweetlerine birlikte bakalım.

Müjdemizi isteriz! Geçtiğimiz hafta piştiğini gördüğümüz, bir önceki hafta da hazırlık aşamasını gördüğümüz turta hala yenmedi.

Müjdemizi isteriz! Geçtiğimiz hafta piştiğini gördüğümüz, bir önceki hafta da hazırlık aşamasını gördüğümüz turta hala yenmedi.
twitter.com

Bu bi' araştırılsın.

Bu bi' araştırılsın.
twitter.com

Boşluğuma denk geldi! 😂

Boşluğuma denk geldi! 😂
twitter.com

Haftalardır salçalarla ilgili sıkıntımızı anlamaya çalışıyorduk.

Haftalardır salçalarla ilgili sıkıntımızı anlamaya çalışıyorduk.
twitter.com

Meğer bütün salçalar bu kısır için kullanılmış!

Meğer bütün salçalar bu kısır için kullanılmış!
twitter.com

Ayrıca devamı da geliyor.

Ayrıca devamı da geliyor.
twitter.com

Meşhur anne keki Twitter'a da düştü sonunda.

Meşhur anne keki Twitter'a da düştü sonunda.
twitter.com

Çok güzel bir açıklama, puanım 10.

Çok güzel bir açıklama, puanım 10.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bunu yaşamayan yoktur.

Bunu yaşamayan yoktur.
twitter.com

Salçasız simit?

Salçasız simit?
twitter.com

Aferin böyle devam.

Aferin böyle devam.
twitter.com

Allah muhafaza.

Allah muhafaza.
twitter.com

Görene kadar yokluğunu fark etmediğiniz o şey.

Görene kadar yokluğunu fark etmediğiniz o şey.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

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