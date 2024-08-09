Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Biz ne ülkesiyiz? Bize soracak olursanız hem yemek hem de goygoy! Hele de ikisi bir aradaysa tadından yenmez. Bu hafta da yemekleri mizahlarına alet eden kullanıcılar hepimizi güldürmeyi başardı.

Gelin, haftanın en komik yemek tweetlerine birlikte bakalım.