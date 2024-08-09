Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Biz ne ülkesiyiz? Bize soracak olursanız hem yemek hem de goygoy! Hele de ikisi bir aradaysa tadından yenmez. Bu hafta da yemekleri mizahlarına alet eden kullanıcılar hepimizi güldürmeyi başardı.
Gelin, haftanın en komik yemek tweetlerine birlikte bakalım.
Müjdemizi isteriz! Geçtiğimiz hafta piştiğini gördüğümüz, bir önceki hafta da hazırlık aşamasını gördüğümüz turta hala yenmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın