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En 'Boomer' Şikayetlerini Anlatarak Hislerimize Tercüman Olan Kişiler

En 'Boomer' Şikayetlerini Anlatarak Hislerimize Tercüman Olan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.08.2024 - 12:21

X, Y, Z ve tabii boomerlar. Her kuşağın kendine has bir özelliği var. Kuşak çatışması da haliyle kaçınılmaz oluyor. En 'boomer' şikayetlerini anlatan sosyal medya kullanıcıları, hepimizin hislerine tercüman oldu.

Gelin bir bakalım....

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"Ok boomer" ya da "yav he he" diyerek geçiştirdiğimiz boomer nesil, hayatın birçok alanında söz sahibi durumda olsa da genç kuşakla sürekli çatışma halinde.

"Ok boomer" ya da "yav he he" diyerek geçiştirdiğimiz boomer nesil, hayatın birçok alanında söz sahibi durumda olsa da genç kuşakla sürekli çatışma halinde.

Özellikle Z kuşağıyla arasında büyük bir çatışma olan boomerlar, sürekli sosyal medyanın gündeminde. Fakat boomer özellikleri, sadece boomerlara has değil!

Kimi hareketlerimiz, düşüncelerimiz var ki boomerlara bile taş çıkartıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı da sahip olduğumuz en boomer şikayetleri sordu.

Bir sosyal medya kullanıcısı da sahip olduğumuz en boomer şikayetleri sordu.
twitter.com

Gelin cevaplara bir bakalım!

"Kulaklığınız yoksa toplu taşıma araçlarında müzik dinleyemez veya tiktok izleyemezsiniz"

"Kulaklığınız yoksa toplu taşıma araçlarında müzik dinleyemez veya tiktok izleyemezsiniz"
twitter.com

"Her küçük şey için bir uygulama indirmek zorunda kalmak hayatımı mahvediyor, bırak da normal bir insan gibi park ücretini ödeyim."

"Her küçük şey için bir uygulama indirmek zorunda kalmak hayatımı mahvediyor, bırak da normal bir insan gibi park ücretini ödeyim."
twitter.com

"BİR ÜRÜN İÇİN ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMÜ OLDUĞUNDA, GERÇEKTEN ÜCRETSİZ DENEME OLSUN. KREDİ KARTI BİLGİLERİMİ GİRMEYE ZORLAMAYIN, BÖYLECE UNUTMAMI VE PARAMI ALMAMI UMUYORSUNUZ."

"BİR ÜRÜN İÇİN ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMÜ OLDUĞUNDA, GERÇEKTEN ÜCRETSİZ DENEME OLSUN. KREDİ KARTI BİLGİLERİMİ GİRMEYE ZORLAMAYIN, BÖYLECE UNUTMAMI VE PARAMI ALMAMI UMUYORSUNUZ."
twitter.com
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"Basılı biletleri geri getirin!"

"Basılı biletleri geri getirin!"
twitter.com

"Restoranlar ve diğer işletmelerin web sitelerine ihtiyacı var. Instagram değil, Facebook sayfası değil! Uygun bir web sitesi"

"Restoranlar ve diğer işletmelerin web sitelerine ihtiyacı var. Instagram değil, Facebook sayfası değil! Uygun bir web sitesi"
twitter.com

"Bir yeri aradığımda bir robotla değil, bir insanla konuşmak istiyorum"

"Bir yeri aradığımda bir robotla değil, bir insanla konuşmak istiyorum"
twitter.com

"BİR RESTORANDA FİZİKSEL BİR MENÜ İSTİYORUM. BU QR KOD SAÇMALIKLARINI DEĞİL!"

"BİR RESTORANDA FİZİKSEL BİR MENÜ İSTİYORUM. BU QR KOD SAÇMALIKLARINI DEĞİL!"
twitter.com

"Birçok insan temel görgü ve nezaket kurallarından yoksun ve bunun kendilerini havalı ve cesur yaptığını düşünüyor."

"Birçok insan temel görgü ve nezaket kurallarından yoksun ve bunun kendilerini havalı ve cesur yaptığını düşünüyor."
twitter.com

'Sofra adabını öğrenin, yemeğe eli boş gitmeyin, kart yazın, komşularınızla konuşun, insanlara kapıyı tutun, vs...O KADAR nazik olmanıza bile gerek yok, sadece düşünceli olun.'

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"Her şeyde 'misafir olarak öde' seçeneği olmalı."

"Her şeyde 'misafir olarak öde' seçeneği olmalı."
twitter.com

'Her şey için bir uygulama ve hesap istemiyorum. İşte ödeme için para, işte gönderme adresi, şimdi beni rahat bırak.'

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