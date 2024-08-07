En 'Boomer' Şikayetlerini Anlatarak Hislerimize Tercüman Olan Kişiler
En 'Boomer' Şikayetlerini Anlatarak Hislerimize Tercüman Olan Kişiler
X, Y, Z ve tabii boomerlar. Her kuşağın kendine has bir özelliği var. Kuşak çatışması da haliyle kaçınılmaz oluyor. En 'boomer' şikayetlerini anlatan sosyal medya kullanıcıları, hepimizin hislerine tercüman oldu.
Gelin bir bakalım....
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"Ok boomer" ya da "yav he he" diyerek geçiştirdiğimiz boomer nesil, hayatın birçok alanında söz sahibi durumda olsa da genç kuşakla sürekli çatışma halinde.
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Bir sosyal medya kullanıcısı da sahip olduğumuz en boomer şikayetleri sordu.
"Kulaklığınız yoksa toplu taşıma araçlarında müzik dinleyemez veya tiktok izleyemezsiniz"
"Her küçük şey için bir uygulama indirmek zorunda kalmak hayatımı mahvediyor, bırak da normal bir insan gibi park ücretini ödeyim."
"BİR ÜRÜN İÇİN ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMÜ OLDUĞUNDA, GERÇEKTEN ÜCRETSİZ DENEME OLSUN. KREDİ KARTI BİLGİLERİMİ GİRMEYE ZORLAMAYIN, BÖYLECE UNUTMAMI VE PARAMI ALMAMI UMUYORSUNUZ."
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"Basılı biletleri geri getirin!"
"Restoranlar ve diğer işletmelerin web sitelerine ihtiyacı var. Instagram değil, Facebook sayfası değil! Uygun bir web sitesi"
"Bir yeri aradığımda bir robotla değil, bir insanla konuşmak istiyorum"
"BİR RESTORANDA FİZİKSEL BİR MENÜ İSTİYORUM. BU QR KOD SAÇMALIKLARINI DEĞİL!"
"Birçok insan temel görgü ve nezaket kurallarından yoksun ve bunun kendilerini havalı ve cesur yaptığını düşünüyor."
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"Her şeyde 'misafir olarak öde' seçeneği olmalı."
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