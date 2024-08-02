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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.08.2024 - 18:05

Ülkemin mizahşörleri yine formundaydı. Yemekleri konu alarak attıkları tweetlerle hepimizi mizaha doyuranlardan harika paylaşımlar geldi. Yeri geldi güldük, yeri geldi derin düşüncelere daldık!

Gelin haftanın en komik yemekli tweetlerine göz atalım.

Masum...

Masum...
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Sonunda o kusursuz gün tabağı geldi. Rahat bir nefes alabiliriz.

Sonunda o kusursuz gün tabağı geldi. Rahat bir nefes alabiliriz.
twitter.com

E daha ne olsun.

E daha ne olsun.
twitter.com

Emre Fel ve Mabel Matiz'in evi.

Emre Fel ve Mabel Matiz'in evi.
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😂😂😂

😂😂😂
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Yoğurt eksik.

Yoğurt eksik.
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Avokado kadar nazlı olacaksın şu hayatta.

Avokado kadar nazlı olacaksın şu hayatta.
twitter.com

Her gün biz.

Her gün biz.
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👇🏻

👇🏻
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Şu siteye ayak atmayın kardeşim ya!

Şu siteye ayak atmayın kardeşim ya!
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Bizim kader.

Bizim kader.
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O değil de televizyon neden orada?

O değil de televizyon neden orada?
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Canı çekmiş napalım.

Canı çekmiş napalım.
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Fırından o fırından.

Fırından o fırından.
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Ev yemeğinden vazgeçiş, kilo alış, kapanış.

Ev yemeğinden vazgeçiş, kilo alış, kapanış.
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Gerçekten harika!

Gerçekten harika!
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Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
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