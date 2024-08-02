Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Ülkemin mizahşörleri yine formundaydı. Yemekleri konu alarak attıkları tweetlerle hepimizi mizaha doyuranlardan harika paylaşımlar geldi. Yeri geldi güldük, yeri geldi derin düşüncelere daldık!
Gelin haftanın en komik yemekli tweetlerine göz atalım.
Masum...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın