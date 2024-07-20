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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.07.2024 - 17:16

Yemeklerin de mizahı olur muymuş demeyin! Söz konusu ülkemizin hem mizahşör hem de ağzının tadını bilen vatandaşları olunca ortaya birbirinden komik paylaşımlar çıkıyor!

Bu hafta da attıkları yemekleri tweetlerle bizleri güldürmeyi başaranlara bir göz atalım.

Aşure zamanının gelmesiyle X de bir hayli şenlendi.

Aşure zamanının gelmesiyle X de bir hayli şenlendi.
twitter.com

Aşure bowl yiyen de vardı,

Aşure bowl yiyen de vardı,
twitter.com

Bir türlü aşure yiyemeyen de! 😂

Bir türlü aşure yiyemeyen de! 😂
twitter.com

'Sıcakta bir şey yenmiyor yaa' dedikten sonra gizlice gömenler burada mı?

'Sıcakta bir şey yenmiyor yaa' dedikten sonra gizlice gömenler burada mı?
twitter.com

Bize bi' haller oldu.

Bize bi' haller oldu.
twitter.com

Şimdi olsa ne de güzel giderdi.

Şimdi olsa ne de güzel giderdi.
twitter.com

Diyorum nereden tanıdık geliyor...

Diyorum nereden tanıdık geliyor...
twitter.com

İşte bu tartışılır.

İşte bu tartışılır.
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İç Anadolu'da sıradan bir gün.

İç Anadolu'da sıradan bir gün.
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Salağın biri demeyelim de aşure seven biri diyelim.

Salağın biri demeyelim de aşure seven biri diyelim.
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Yalnız sarmanın içi öyle olmaz, iyiliğin için söylüyorum.

Yalnız sarmanın içi öyle olmaz, iyiliğin için söylüyorum.
twitter.com

Nasıl olurdunuz biz de merak ettik. Bir dahakine sakızla göster olur mu?

Nasıl olurdunuz biz de merak ettik. Bir dahakine sakızla göster olur mu?
twitter.com

Kokusu buraya kadar geldi.

Kokusu buraya kadar geldi.
twitter.com

Gerçekten müthiş.

Gerçekten müthiş.
twitter.com

Aşure tartışması biraz daha sürecek anlaşılan!

Yoksa siz hala tarafınızı belli etmediniz mi?

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