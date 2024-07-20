Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerin de mizahı olur muymuş demeyin! Söz konusu ülkemizin hem mizahşör hem de ağzının tadını bilen vatandaşları olunca ortaya birbirinden komik paylaşımlar çıkıyor!
Bu hafta da attıkları yemekleri tweetlerle bizleri güldürmeyi başaranlara bir göz atalım.
Aşure zamanının gelmesiyle X de bir hayli şenlendi.
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