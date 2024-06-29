Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Konum ülkemiz olunca hem mutfak kültürümüz çok zengin hem de mizah anlayışımız! Hele bir de ikisi birleşince...Bu hafta yemeklerle ilgili tweetleriyle hepimizi kahkahaya boğan mizahşörler eksik olmadı.

Gelin haftanın en komik yemekli tweetlerine bir bakalım.