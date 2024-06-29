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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.06.2024 - 08:52

Konum ülkemiz olunca hem mutfak kültürümüz çok zengin hem de mizah anlayışımız! Hele bir de ikisi birleşince...Bu hafta yemeklerle ilgili tweetleriyle hepimizi kahkahaya boğan mizahşörler eksik olmadı.

Gelin haftanın en komik yemekli tweetlerine bir bakalım.

Mükemmel! 😂

Mükemmel! 😂
twitter.com

Bu biraz incitti.

Bu biraz incitti.
twitter.com

"Güzellik standartlarına uymak zorunda değiliz"

"Güzellik standartlarına uymak zorunda değiliz"
twitter.com

AffoKaya

AffoKaya
twitter.com

Kaç tane sınava girdiysen...

Kaç tane sınava girdiysen...
twitter.com

Şöyle ekmek bana bana yiyeceksin.

Şöyle ekmek bana bana yiyeceksin.
twitter.com

Ceylan'ı da çağırmayı unutmayın.

Ceylan'ı da çağırmayı unutmayın.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Kahveyi biraz azaltalım çocuklar.

Kahveyi biraz azaltalım çocuklar.
twitter.com

MasterChef'te görmek isteriz seni!

MasterChef'te görmek isteriz seni!
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